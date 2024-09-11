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  4. Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek 10 kilo verdi! Ayna karşısına geçip fiziğini gösterdi

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek 10 kilo verdi! Ayna karşısına geçip fiziğini gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.09.2024 16:17
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Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için hazırlıklar devam ederken gidişi ile hayranlarını üzen Ecem Erkek'in kadroya yeniden dahil olduğu açıklanmıştı. Yeni sezon öncesi fazla kilolarından kurtulan Ecem Erkek ayna karşısına geçerek fiziğini gösterdi.

MYNET-11 sezondur ekranda olan 'Güldür Güldür Show' yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Yeni sezon öncesi eskiden kadroda olan Onur Buldu ve Ecem Erkek'in dönüşü herkesi heyecanlandırdı.

Yeni sezon öncesi forma giren ve fazla kilolarından kurtulan Ecem Erkek şimdi de ayna karşısında verdiği pozlarla dikkat çekti.

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Diyetle kısa bir zaman içerisinde 10 kilo veren Ecem Erkek bununla da kalmayıp özel bir yöntemle de diyeti destekledi. Her fırsatta verdiği kiloları göstermeye çalışan ünlü ismin son paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Kot pantolonu ve crop üstüyle fiziğini sergileyen Ecem Erkek'in pozlarına 'çok iyi görünüyor', 'çok iyi zayıflamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Güldür Güldür Ecem Erkek
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