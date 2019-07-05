HABER

Güldürürken düşündüren bilge insan: Nasreddin Hoca

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, dünyaca ünlü mizah ustası Hoca Nasreddin'in çağları aşan mesajları, hazır cevap kişiliği, güldürürken düşündüren sözleri ve hikayeleri, bu yıl da geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışılacak - Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kadir Öztaş: - "Hocamızın anlatılagelen hikayeleri halkın ihtiyaçlarına verdiği hazır cevaplardan ortaya çıkmıştır. Bunlara biz 'güldüşün' diyoruz. Güldüşünler insanları düşündürürken gülümsetmekte ve ders almalarını sağlamaktadır" - "Nasreddin Hoca'nın günümüzde de yaşamasının en önemli sebebi sözlerinin anlamını yitirmemiş, hala anlam taşıyor olmasıdır. Nasreddin Hoca'da açık gözlülük, üçkağıt, olumsuz ve bel altı ifadeler yoktur"

ANIL KURU - Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, dünyaca ünlü mizah ustası Hoca Nasreddin'in çağları aşan mesajları, hazır cevap kişiliği, güldürürken düşündüren sözleri ve hikayeleri, bu yıl da geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışılacak.

Kültürel miras içinde büyük önemi olan nükteden ve halk filozofu Nasreddin Hoca, bu yıl da Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen şenlikle anılmaya devam edilecek.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri 5-10 Temmuz tarihlerinde kutlanacak. Şenlikler kapsamında, Akşehir'de vaizlik, kadılık, medrese hocalığı yaptığı bilinen Hoca Nasreddin'i konu alan çok sayıda tiyatro ve sinema gösterimi, resim, fotoğraf ve karikatür sergisi açılışı, yarışma ve dans gösterileri yapılacak.

Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nasreddin Hoca'nın Türk tarihinde hazır cevaplığı, kıvrak zekası ve nüktedanlığı ile en büyük değerlerden birisi olduğu söyledi.

Nasreddin Hoca'nın fıkra kahramanı gibi görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Öztaş, şöyle konuştu:

"O bir halk kahramanıdır. Sözlü edebiyatımızın en önemli değerlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hocamızın anlatılagelen hikayeleri halkın ihtiyaçlarına verdiği hazır cevaplardan ortaya çıkmıştır. Bunlara biz 'güldüşün' diyoruz. Güldüşünler insanları düşündürürken gülümsetmekte ve ders almaların sağlamaktadır. Nasreddin Hoca'nın günümüzde de yaşamasının en önemli sebebi sözlerinin anlamını yitirmemiş, hala anlam taşıyor olmasıdır. Nasreddin Hoca'da açık gözlülük, üç kağıt, olumsuz ve bel altı ifadeler yoktur. O döneminde halkın karşılaştığı problemlere tercüman olmuş bir insandır. Hoca sürekli halkla iç içedir. Onlara her daim kapısını açmıştır."

- "Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki en önemli değerlerdendir"

Öztaş, Hoca'nın 800 yıl öncesinden bugüne dersler verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun Türkleşmesindeki ve İslamlaşmasındaki en önemli değerlerdendir. Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal ve diğer Horasan Erenleri hangi görevleri yerine getirmişlerse Nasreddin Hoca da nükte bazında bu görevleri yerine getirmiştir. Göle maya çalması, karşılaştığımız sıkıntıların karşısında 'umutsuzluğa düşmeyin' mesajı verilmektedir. O, 'bindiğin dalı kesersen düşersin' demiştir. Kendisine atfedilen binlerce fıkrası var ama gerçekte 100 kadar 'güldüşün' olduğunu düşünüyoruz."

Ünlü nüktedanın Türk dilinin gelişmesine de çok büyük katkı sağladığını ifade eden Öztaş, "Çünkü her bir güldüşünün sonunda söylediği ifadeler, dilimize yerleşmiş, kalıplaşmış bir atasözü ve deyim halindedir. 'Ya tutarsa, düşmesem de inecektim, parayı veren düdüğü çalar, bana mı inanacaksın, eşeğin sözüne mi inanacaksın' sözleri çok değerli ifadelerdir. Dilimize yaptığı katkıyı gözardı edemeyiz. 'Hoca' sözü medrese hocalığı anlamı taşımaktadır. Yani günümüzün fakültesi gibi, bir üniversite hocası gibidir. Halkın o dönemde önderi olmak, karşılaştıkları sıkıntılara çözüm bulmak anlamında hocamızın değeri büyüktür." diye konuştu.

- Ünü sınırları aşmış bir değer

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gidildiğinde Nasreddin Hoca'nın bilinen bir şahsiyet olduğunun görüleceğini anlatan Öztaş, şu bilgileri aktardı:

"Oralarda Molla Nasreddin, Molla Nasır isimleriyle bilinmektedir. Hatta Arap dünyasında 'Cuha' denilen bir karakteri vardır ve onun anlattıkları da aynı hocamızın güldüşün olarak ifade ettiğimiz sözleridir. Balkan coğrafyasında bulunan 'Itar-Peder' karakteri de Nasreddin Hoca'nın birebir güldüşünlerinin alınmasıyla oluşmuş bir halk kahramanıdır. Balkan coğrafyasında da halen yaşayan soydaşlarımız var. Nasreddin Hocamız yaşayan bir değer olarak geçmişte olduğu gibi bugün de değerini sürdürüyor. Gelecekte de bu güldüşünleriyle bizlere ders vermeye, bizleri gülümsetirken düşündürmeye devam edecektir."

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Elektronik mağazası açılışında indirim izdihamıElektronik mağazası açılışında indirim izdihamı
Genç ve kadın girişimcilerden eğitim iş birliğiGenç ve kadın girişimcilerden eğitim iş birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akşehir güldüşün Nasreddin Hoca

En Çok Okunan Haberler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması!

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması!

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buna yürek dayanmaz: Torunum Hiranur'un yaşadığına sevinemedik

Buna yürek dayanmaz: Torunumun yaşadığına sevinemedik

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Makas atarak geldi, sonrası korkunç

Makas atarak geldi, sonrası korkunç

Mehmet Aydın'ın lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu!

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kader Tokel'in paylaşımı yürekleri burktu

Sosyal medyada paylaşımı yürekleri burktu

Zincirlikuyu'da bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.