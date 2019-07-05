Güldürürken düşündüren bilge insan: Nasreddin Hoca

ANIL KURU - Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, dünyaca ünlü mizah ustası Hoca Nasreddin'in çağları aşan mesajları, hazır cevap kişiliği, güldürürken düşündüren sözleri ve hikayeleri, bu yıl da geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışılacak. Kültürel miras içinde büyük önemi olan nükteden ve halk filozofu Nasreddin Hoca, bu yıl da Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen şenlikle anılmaya devam edilecek. Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri 5-10 Temmuz tarihlerinde kutlanacak. Şenlikler kapsamında, Akşehir'de vaizlik, kadılık, medrese hocalığı yaptığı bilinen Hoca Nasreddin'i konu alan çok sayıda tiyatro ve sinema gösterimi, resim, fotoğraf ve karikatür sergisi açılışı, yarışma ve dans gösterileri yapılacak. Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nasreddin Hoca'nın Türk tarihinde hazır cevaplığı, kıvrak zekası ve nüktedanlığı ile en büyük değerlerden birisi olduğu söyledi.

Nasreddin Hoca'nın fıkra kahramanı gibi görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Öztaş, şöyle konuştu: "O bir halk kahramanıdır. Sözlü edebiyatımızın en önemli değerlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hocamızın anlatılagelen hikayeleri halkın ihtiyaçlarına verdiği hazır cevaplardan ortaya çıkmıştır. Bunlara biz 'güldüşün' diyoruz. Güldüşünler insanları düşündürürken gülümsetmekte ve ders almaların sağlamaktadır. Nasreddin Hoca'nın günümüzde de yaşamasının en önemli sebebi sözlerinin anlamını yitirmemiş, hala anlam taşıyor olmasıdır. Nasreddin Hoca'da açık gözlülük, üç kağıt, olumsuz ve bel altı ifadeler yoktur. O döneminde halkın karşılaştığı problemlere tercüman olmuş bir insandır. Hoca sürekli halkla iç içedir. Onlara her daim kapısını açmıştır." - "Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki en önemli değerlerdendir" Öztaş, Hoca'nın 800 yıl öncesinden bugüne dersler verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Anadolu'nun Türkleşmesindeki ve İslamlaşmasındaki en önemli değerlerdendir. Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal ve diğer Horasan Erenleri hangi görevleri yerine getirmişlerse Nasreddin Hoca da nükte bazında bu görevleri yerine getirmiştir. Göle maya çalması, karşılaştığımız sıkıntıların karşısında 'umutsuzluğa düşmeyin' mesajı verilmektedir. O, 'bindiğin dalı kesersen düşersin' demiştir. Kendisine atfedilen binlerce fıkrası var ama gerçekte 100 kadar 'güldüşün' olduğunu düşünüyoruz."