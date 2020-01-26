Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Isparta'nın merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında, 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, tutuklanıp, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay günü, Zafer Pehlivan'ın sokak ortasında dövdüğü Güleda'yı "Haydi şikayetçi olsana olabiliyorsan" diye tehdit ettiği ve Güleda'nın 18 Kasım'ın ilk saatlerinde polis ekiplerince getirildiği Isparta Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi'nde verdiği ifade ortaya çıktı.