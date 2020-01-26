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Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

Isparta'da, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) cinayetten 12 saat önce getirildiği polis merkezinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Güleda, Zafer Pehlivan'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini belirttiği ifadesinde, "Zafer boğazımı sıktı. 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Telefonumu parçaladı. Yumruk ve tekmeyle darp etti. Zafer'den kurtulmaya çalıştım" dedi.

Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Isparta'nın merkez Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında, 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sorgusunun ardından 19 Kasım Salı günü Isparta Adliyesi'nde sevk edilen Zafer Pehlivan, tutuklanıp, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel ise Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay günü, Zafer Pehlivan'ın sokak ortasında dövdüğü Güleda'yı "Haydi şikayetçi olsana olabiliyorsan" diye tehdit ettiği ve Güleda'nın 18 Kasım'ın ilk saatlerinde polis ekiplerince getirildiği Isparta Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

guleda

'ÖNCE SENİ SONRA KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM DİYE TEHDİT ETTİ'

Güleda, zilin çaldığını, kapıyı açtığında Zafer Pehlivan'ı karşısında gördüğünü ve konuşmak için içeriye aldığını anlattığı ifadesinde şunları söyledi:

"Kapıyı açtığımda Zafer karşımdaydı. Konuşalım diye içeri aldım. Başlarda sakin sakin konuştuk ama sonradan sinirlendi. Boğazımı eliyle sıkıp silkelemeye başladı. Saat 00.30'a kadar 'Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Kurtulmak için markete gidelim bahanesiyle Zafer'i dışarıya çıkardım. Markete girip çıktıktan sonra Zafer'den kurtulmaya çalıştım. Birilerini aramak isterken telefonu aldı ve yere vurdu. Telefonum parçalandı. Arkadaşımın yanına gitmek istedim. Zafer engel oldu ve beni kucaklayarak evimin sokağına götürdü. Saat 00.45'te burada beni yumruk ve tekmeyle darbetti. Bağırınca vatandaşlar geldi. Polisi ve 112'yi aramışlar. Zafer beni kıskançlık ve kendisiyle barışmadığım için darbetmiştir. Beni darp, tehdit ettiği ve telefonumu kırarak zarar verdiği için şikayetçi değilim. Zafer'in bir anlık öfkeyle yaptığını düşünüyorum. Bir tedbir kararı istemiyorum."

'6284 SAYILI YASA KOLLUK KUVVETLERİNİ HAREKETE GEÇİRMELİ'

Cankel ailesinin Muğla'daki avukatı Alev Öztürk, "Güleda'nın adli muayene raporunda boğazındaki iz, dudağındaki patlak yüzündeki darp izleri çok net bir şekilde bulgu olarak yer alıyor. Polise verdiği ifadesinde Zafer Pehlivan tarafından ölümle tehdit edildiğini net bir şekilde anlatıyor. Sanık ise Güleda'yı istemeden darbettiğini ve pişman olduğunu söylemiş. Bunun üzerine her ikisi ifadesi alındıktan sonra bırakılıyor. Gülede'ya polis merkezinde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kapsamında form doldurtuluyor. Tüm bunlara rağmen Zafer Pehlivan serbest bırakılıyor. 6284 sayılı yasa kolluk görevlilerince uygulanmıyor. Bu yasa doğrultusunda kolluk kuvvetleri harekete geçmelidir. Tedbir kararlarının uygulanması için şikayet zorunlu değildir. Bu yasayı uygulamak yerine tartışmaya açanlarda bir şekilde bu cinayetin sorumlusudur" dedi.

(DHA)


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