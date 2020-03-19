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Güler Yücel kimdir? Can Yücel’in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti! Ölüm nedeni nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 14:08 | Son Güncelleme

Can Yücel’in 85 yaşındaki eşi Güler Yücel, öğle saatlerinde vefat etti. Tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Güler Yücel yarın defnedilecek. Peki Güler Yücel’in ölüm nedeni nedir?

Güler Yücel kimdir? Can Yücel’in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti! Ölüm nedeni nedir?

Türk şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Can Yücel’in eşi Güler Yücel, Muğla’da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öğle saatlerine doğru durumunun ağırlaştığı belirtilen Güler, hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. 85 yaşındaki Güler, Muğla’nın Datça ilçesinde yaşıyordu.

GÜLER YÜCEL KİMDİR?

Güler Yücel, 2 sene önce 83 yıllık hayatını, usta şair Can Yücel ile olan yaşantısını kitaplaştırmıştı. Kitabı 2016 senesinde yazmaya karar verdiğini söyleyen Güler Yücel, 2 yıl önce verdiği röportajda şunları anlatmıştı: "Hayatımın, acı ve çile dolu anları kadar, tatlı ve keyifli anları da bu kitapta yer aldı. Ben, 1935'te Fatih'te bir Boşnak Mahallesi'nde dünyaya gözlerimi açtım. Ailem, eski Yugoslavya göçmenlerindendir. Kitabı yazmayı düşündüğün günlerde Rum bir kadın, eski Datça Mahallesi'ndeki evime ziyarete geldi. Evi görmek istiyordu. Yıllar önce ailesinin bu evde yaşadığını söyledi. Eve buyur ettim, çok duygulandı. Kendisini teselli ederken, benim ailemin de eski Yugoslavya'daki evlerini bırakıp, Türkiye'ye geldiğini anlattım. Karşılıklı birbirimizi teselli ettik. O zaman bu kitabı yazmaya karar verdim. Hayat böyle bir şey. Bir yerde bırakıyor, bir yerde devam ediyor. Esas olan devamlılık. Geleceğe not düşmek adına hayatımı kitaplaştırdım."

guler yucel ve can yucel

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