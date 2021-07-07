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Gülseren hemşire cami hoparlöründen aşıya davet etti: Çok kıymetli Ortaköy sakinleri...

07.07.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı aşı ekipleri, Ortaköy Mahallesi’nde aşı çalışması yaptı. Aşı ekibinde yer alan Hemşire Gülseren Yapal, cami hoparlöründen anons yaparak, herkesi aşı olmaya davet etti.

Gülseren hemşire cami hoparlöründen aşıya davet etti: Çok kıymetli Ortaköy sakinleri...

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı aşı ekipleri, koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Ortaköy Mahallesi’ne gitti. Aşı ekibinde yer alan Hemşire Gülseren Yapal, aşı olmayan vatandaşların aşılanması için cami hoparlöründen anons yaptı.

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Herkesi aşı olmaya çağıran Yapal, “Çok kıymetli Ortaköy sakinleri, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Covid-19 aşısı için sağlık ekibimizle köye gelmiş bulunmaktayız. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşıların zayi olmaması için hassasiyetinize güveniyoruz. Salgını ancak aşı ile yenebiliriz. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz” dedi.

(DHA)

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Amasya Aşı
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