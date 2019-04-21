Gülsüm nine, hayatını engelli 2 oğluna adadı

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde 6 çocuk annesi Gülsüm Karamuk, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 48 ve 54 yaşlarındaki 2 evladının bakımını büyük bir özveriyle yapıyor.

Çatpınar köyünde yaşayan 6 çocuk annesi 87 yaşındaki Gülsüm Karamuk'un oğulları İsmail (54) ve Naci Karamuk (48) zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya geldi.

Yatağa bağımlı halde yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Karamuk kardeşlerin her türlü gereksinimiyle anneleri ilgileniyor.

İlerleyen yaşına rağmen, yatağa bağımlı halde yaşayan engelli çocuklarına bitmez tükenmez bir sabır ve şefkatle bakan Karamuk, gösterdiği özenle çevresinden takdir topluyor. Karamuk'a beraber yaşadıkları büyük oğlu ve karısı da destek oluyor.

Gülsüm Karamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli yetişkinlere bakmanın zor olduğunu ama bunu severek yaptığını söyledi.

Evlatlarının kendisi için çok değerli olduğunu anlatan Karamuk, "Sabah kalkıyorum, Naci ile İsmail'i kaldırıyorum. Çayı gelinim demleyip, soframızı hazırlıyor. Ben de kahvaltılarını yediriyorum. Ondan sonra da bakımlarını yapıyorum." dedi.