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  4. Gülümseten görüntüler! Aracına yaklaşan ayıyı elleriyle böyle besledi

Gülümseten görüntüler! Aracına yaklaşan ayıyı elleriyle böyle besledi

24.09.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden bir vatandaş, bölgede yaşayan bozayılar ile karşılaştı. Ayılardan bir tanesi vatandaşın aracına yaklaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Aracının camını açan vatandaş ayıya şeker ikram etti. Kendisine ikram edilen şekerleri afiyetle yiyen ayının sonrasında elini kaldırıp selam verir gibi yapması ise izleyenleri gülümsetti. İşte o renkli görüntüler...

Gülümseten görüntüler! Aracına yaklaşan ayıyı elleriyle böyle besledi

Bitlis Tatvan’da yer alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor.

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Bozayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

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Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü’nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli vatandaş, aracına yaklaşan bozayıya aracının camını açarak şeker ikram etti.

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İki ayağının üstüne kalkan ayının başını aracın camından içeri sokarak şekerleri afiyetle yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

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Görüntüde, ayının şekerleri yedikten sonra pençesini kaldırıp selam verir gibi yapması ise izleyenleri tebessüm ettirdi.

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İHA

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Bitlis ayı şeker

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