Gülüş estetiğinde sadece dişler önemli değil

Diş Hekimi Mahmut Genç, gülüş estetiğinde dişlerin önemli olmadığını belirtti. Genç, “Gülümseme evrensel sayabileceğimiz çok az durumdan bir tanesidir Dünyanın neresine giderseniz gidin durumdalar karşısında verilen jest mimik ve gülümsemeler aynıdır Ağız köşelerini çekerek yüz kaslarını harekete geçiren basit bir eylem, dostluğu, güveni ve sıcaklığı iletme potansiyeline sahiptir” dedi.

İyi bir gülümsemenin sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli olan iyi bir ilk izlenim bırakmada çok önemli olabileceğini ifade eden Diş Hekimi Mahmut Genç, Mükemmel gülüşün anatomisini ve mevcut gülüşünüzde nasıl başaracağınızı ya da iyileştireceği konusunda şunları söyledi; “Birçok yüz kasının kasılmasıyla başlayan gülümseme, aslında dişlerden, dudaklardan ve gözlerden oluşur. Bu bileşenler arasındaki doğru denge, güzel, sıcak ve her şeyden önce orijinal olarak algılanan bir gülümsemeyi oluşturur.

Yüz kasları; Gerçekten güzel ve mutlu bir gülümsemeyle sonuçlanan birçok yüz kası değişikliği var. Yanaklar, dişleri ve dudakları vurgulayarak geriye ve yukarıya doğru çekilir. Göz çevresindeki kaslar daralır ve gözleri vurgular.

Dudaklar; Dudakların büyüklüğü, şekli ve simetrisi gülüşün çerçevelediği için önemlidir. Dolgun dudaklar gençlik, duygusallık ve cömertlik ile ilişkilidir. Tek bir mükemmel dudak şekli veya ebadı yoktur, ancak çok sayıda çalışma en çekici olduğu düşünülen dudakların ortak birçok özelliğe sahip olduğunu göstermiştir.”

Dudak sınırının tepesi ile burun tabanı arasında keskin bir açı, Alt dudağın gülümseme sırasında çizdiği yay, Yüzün her iki tarafındaki dudakların simetrisi, Üst dudak alttan biraz daha küçük olması gerektiğini anlatan Diş Hekimi Mahmut Genç, “Dudakların merkezi, kenarlardan daha dolgun olmalıdır. Çekici görünen dudaklara ek olarak, mükemmel gülüş dudakların yüze ve dişe orantılı olmasını gerektirir. dudaklar gülümseme sırasında boşluktaki dişlerin yaklaşık% 70’ini göstermeli ve simetrik görünmelidir. Dudaklar gülümseme sırasında estetik dişleri çerçeveler. Gülümseme estetiğinin en önemli parçası dişlerdir .Görünümleri veya eksiklikleri birey hakkında çok şey söyler.Diş ve diş etlerinin görünümü erkekliğe, kadınlığa, kuvvete, gençliğe, sağlık ve kişisel bakım ve hijyene dair karşıdaki insan hakkında fikirler verebilir . Dişlerin ve diş etlerinin boyutu, rengi ve şekli önemlidir, çünkü sağlığınızı ve duygularımızı aktarırlar. evrensel şu diş güzeldir diyebildiğimiz bir kalıp yoktur Her bireyde farklılık gösteren kişisel olarak yüz hatları ile uyumlu göze bütün olarak güzel görünen dişler vardır. Genellikle üst ve alt dişlerin dizilimleri istenen nizamda olmalıdır. Dişlerin yükseklik, genişlik ve büyüklük oranlarının birbirine göre ‘matematiksel‘ kuralları vardır. Üst ve alt dişler birbiri ile olan konumu önemlidir. * Dişler gülümsemeyi “doldurmalı” gülümseme sırasında dudak köşeleri ile dişler arasında karanlık alanlar olmamalıdır. Beyaz ve temiz görünmelidir. Diş eti dişleri sarmalı ve sağlıklı olmalıdır. Üst dişler gülümseme sırasında alt dudağın oluşturduğu yaya paralel olmalıdır. Sağ ve sol dişlerde simetri olmalıdır ancak küçük farklılıklar doğallık için bırakılabilir” diye konuştu.

Dişlerin ve dudakların oluşturduğu bir gülüşün şekli ne kadar güzel olursa olsun, insanlar gülüşün ne kadar gerçek olduğunu değerlendirmek istediğinde gözlere baktığını kaydeden Diş Hekimi Mahmut Genç, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Gözler ve ağız, insanların herhangi bir yüz hakkında fark ettikleri iki ana odak alanıdır. Gülümseme ile uyuşmayan gözler tarafından gösterilen duygular ve ifadeler daha sonra “gerçekçilik” eksikliği izlenimi veriyor. Parlak ve hareketli gözler duyarlı, uyanık ve zeki olarak karşımıza çıkıyor. Gözlerin etrafındaki daireler, torbalar veya renk solması, sağlıksızlık, kendini ihmal etme veya stres hissi verebilir. Yüz estetiği doktorları ve diş hekimleri, yüz ile ilgili ve gerçekten de “gülümsemeyle” vurgulanan görünüm sorunlarını optimize etmek, geliştirmek veya düzeltmek söz konusu olduğunda doğal bir “işbirliği” yaparlar.”