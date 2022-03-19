Gülüş tasarımı her hastaya yapılır mı?

Gülüş tasarımı sadece dişlerin şekillendirilmesi ve illüzyon yaratılması gibi sanatsal prensiplerin tekniğini hastaya uygulamakla olmamaktadır. Bazen de elzem tedaviler için yaptığımız gülüş tasarımları bulunmaktadır. Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

GÜLÜŞ TASARIMI İKİYE AYRILIR

Dişlerde çapraşıklık olduğu zaman yaptığımız ortodontik tedavi, ön dişlerde yapılan küçük bir dolgu ve diş eti çok görünen hastalarda diş etini keserek şekillendirmemiz de gülüş tasarımıdır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda gülüş tasarımını; elzem tedaviler için yapılan gülüş tasarımları ve güzellik ve estetik için yapılan gülüş tasarımları olarak ikiye ayırmış oluyoruz.



