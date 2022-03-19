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Gülüş tasarımı her hastaya yapılır mı?

19.03.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülüş estetiği de denilen gülüş tasarımı sadece görünüm endişesi taşıyanlar için değil aynı zamanda elzem tedaviler için de uygulanmaktadır. Günümüzde diş ve diş etlerine bağlı gülüş estetiği de çok önemli bir yere sahiptir. Çürük dişlerin, diş eti hastalıklarının, diş dizilimindeki çapraşıklıkların, anormal renklenmelerin ve diş kayıplarının sonucunda oluşan estetiksel sorunlar, kişilerin sosyal hayatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Gülüş tasarımı sadece dişlerin şekillendirilmesi ve illüzyon yaratılması gibi sanatsal prensiplerin tekniğini hastaya uygulamakla olmamaktadır. Bazen de elzem tedaviler için yaptığımız gülüş tasarımları bulunmaktadır. Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

GÜLÜŞ TASARIMI İKİYE AYRILIR

Dişlerde çapraşıklık olduğu zaman yaptığımız ortodontik tedavi, ön dişlerde yapılan küçük bir dolgu ve diş eti çok görünen hastalarda diş etini keserek şekillendirmemiz de gülüş tasarımıdır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda gülüş tasarımını; elzem tedaviler için yapılan gülüş tasarımları ve güzellik ve estetik için yapılan gülüş tasarımları olarak ikiye ayırmış oluyoruz.


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