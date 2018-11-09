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Gülüşümüzü estetik hale getirmek mümkün mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

En son ne zaman dişlerinizden memnun olarak doyasıya güldünüz? Hayata gülümsemeyi erteliyor musunuz yoksa? Gülümsemek güzeldir bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda bilinmeyenleri, gülüş dizaynının sınırlarını, gülümseme estetiğinin sırlarını Dr.Dt. Burçin Öncül sizler için açıkladı.

Gülüşümüzü estetik hale getirmek mümkün mü?

Gülüş dizaynı dişlerin ve dişetlerinin yeniden yapılandırılarak kişiye yepyeni bir gülüş kazandırmayı hedefler. Bu tip ileri kozmetik diş hekimliği uygulamaları sanat ve bilimin ortak çalışmasıyla kişiye estetik bir gülüş kazandırmayı amaçlar. 

GÜLÜŞÜMÜZ YAŞLA BERABER ETKLEYİCİLİĞİNİ KAYBEDİYOR

En önemli gençlik kriterlerinden biri olan gülüşümüz, yaşla beraber etkileyiciliğini kaybetmektedir. Dişler zamanla aşınır ve kısalır, renkleri koyulaşır. Bu aşınmayla kişinin yüz yüksekliği (dikey boyutu) azalır, dudaklar yerçekiminin etkisiyle sarkar, dudak kenarları kırışır, üst dişler daha az alt dişler daha fazla görünür ve bu da kişiye yaşlı bir görünüm kazandırır.

Diş hekimine başvuran hastaya yapılacak dikey boyut yükseltmesi, bonding, diş beyazlatma, laminate veneer, implant, erişkin ortodontisi gibi uygulamalarla kişi çok daha genç bir gülüşe sahip olabilir. Kişileri olduğundan daha yaşlı gösteren kötü görünüşlü eski dolgular, rengi koyulaşmış ve ayrık duran dişler bu tip tedavilerle ortadan kalkmaktadır.
Bir çok hastanın dudak kenarı kırışıklıkları doğru planlanmış bir tasarımla azalmakta incelen dudaklar kalınlaştırılabilmektedir..

GÜLÜŞÜMÜZÜ ESTETİK HALE GETİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Peki gülüşümüzü estetik hale getirebilmek için nereden başlamalıyız? Gülüşünden şikayetçi olan ve bu durumu değiştirmek isteyen bireylerin ilk olarak ağız hijyeni ve diş eti sağlığı değerlendirilir. Sonrasında gülüş dizaynı için yüz tipi belirlenir ve yüz şekline uyacak en estetik diş formu saptanır. Sonrasında ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar çekilir.

Bu fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılır ve bireyin özel istekleri dikkate alınarak bir gülme hattı belirlenir. Daha sonra bireyin diş-dişeti ilişkileri değerlendirilir, dişler arası kontaklara var ise çapraşıklıklara bakılır, Bu aşamada hastaya ne tarz bir gülüş istediği sorulur. Genç, çekici bir gülüş isteniyorsa ön dişler yan dişlere nazaran fark edilebilir şekilde uzun yapılır.

KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİZE VE MESLEĞİNİZE GÖRE GÜLÜŞ TASARIMI

Genç bireylerde dişler zaten bu şekildedir. Kişi yaşlandıkça ön dişler yıpranır, boyları kısalır ve bu da kişiye yaşlı bir ifade verir. Kişi daha olgun ve entelektüel bir gülüş arzuluyorsa dişler daha yatay düz bir çizgi üzerinde sıralanmış şekilde dizaynlanır. Genç yaşlarda farklı uzunlukta olan dişler orta yaşlarda daha eşit boydadırlar. Bireye kişilik özelliklerine ve mesleğine göre tasarımlar yapılmalıdır.

Dişlerde herhangi bir işlemine başlamadan diş renginde malzemelerle mock-up (geçici model) çalışması yapılır. Mock-up sayesinde dişler kesilmeden ya da herhangi bir işlem görmeden kişiye tedavi bittiğinde dişlerinin nasıl olacağı gösterilir. Kişi dilerse tedaviye devam eder dilerse tedaviden vazgeçebilir.

DİŞLERİNİZDEN MEMNUN DEĞİLSENİZ...

Gülüşünüzden ve dişlerinizden memnun değilseniz, gülüş dizaynı ve kozmetik diş hekimliği tam size hitap ediyor… Hayata güvenle gülümseyebildiğiniz zaman hayat da size gülümseyecektir. Gülüş dizaynı ile gülüşünüz gençleştirilirken kozmetik diş hekimliği ile de gülüşünüzü daha çarpıcı ve etkileyici hale getirebilirsiniz...

Kaynak: www.burcinoncul.com.tr
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Anahtar Kelimeler:
gülüş dizaynı estetik

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