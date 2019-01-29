Gümeli beldesi, koyun keçi vebası sebebiyle karantinaya alındı

Zonguldak’ın Gümeli beldesi, keçi koyun vebası sebebiyle karantina altına alındı.
Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde E.C.’ye ait iki küçükbaş hayvanda hastalık meydana geldi. Veteriner hekimlerin çabalarına rağmen iyileşmeyen hayvan sebebiyle İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verildi. Koyunlardan alınan örnekler Ankara’daki laboratuvara gönderildi. İki küçükbaş hayvanda koyun keçi vebası tespit edildi. Bunun üzerine veteriner hekimler iki koyunu aşıladı. Öte yandan Gümeli beldesinin ise ekiplerin diğer küçükbaş hayvanlara da bulaşma ihtimaline karşı 3 haftalığına karantina altına alındığı öğrenildi
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