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Gümrük kapısında şaşkına çeviren görüntü! Belinde bin 100 adet bal arısı ele geçirildi

27.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp Gümrük Kapısı'nda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Gümrükten geçmek isteyen bir kişinin şüpheli hareketlerini fark eden Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yolcuya üst araması yaptı. Yolcunun beline sarılı 110 ahşap kutu içerisinde tam bin 100 arı ele geçirildi. Bir aracın yakıt deposunda ise 104 kilogram 150 gram kestane balı bulundu. İşte olayın detayları...

Gümrük kapısında şaşkına çeviren görüntü! Belinde bin 100 adet bal arısı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye gelen 1 kişi, görevlilerin kontrolünde riskli görülerek yakın takibe alındı.

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BELİNE SARMIŞ

Yolcunun x-ray tarama ve metal dedektöründen geçişi esnasında şüpheli hareketler sergilediği için detaylı üst araması yapıldı. Yolcunun beline sarılı halde 110 ahşap kutu içerisine gizlenmiş 1100 adet kraliçe arı ile işçi bal arısı tespit edildi.

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YAKIT DEPOSUNDA KESTANE BALI

Sarp Gümrük Kapısı'na, Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı bir araç da Gümrük Muhafaza görevlilerince riskli değerlendirilerek x-ray cihazına sevk edildi. Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastlandı. Depoda 104 kilogram 150 gram kestane balı ele geçirildi.

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Söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise deponun içerisindeki özel bir tertibat ile ayrılan alandan sağlandığı tespit edildi. Soruşturmalara ilişkin süreç, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

(DHA)

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