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  4. Gümrük memuru, kadına tekme ve tokat atmıştı! Sosyal medyadaki görüntüler sonrası açıklama: Görevden alındılar

Gümrük memuru, kadına tekme ve tokat atmıştı! Sosyal medyadaki görüntüler sonrası açıklama: Görevden alındılar

31.01.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Habur Sınır Kapısı'nda bir kadının gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildiği anlar yer aldı. Tepki çeken görüntüler sonrası açıklama yapan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır" dedi.

Gümrük memuru, kadına tekme ve tokat atmıştı! Sosyal medyadaki görüntüler sonrası açıklama: Görevden alındılar

Alınan bilgilere göre, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir grup kişi ülkeye giriş yaptı. İddiaya göre, gruptan bir kadın, yanında fazla malzeme getirdiği için ürünlere gümrük muhafaza memurlarınca el konuldu. Bu duruma sinirlenen kadının gümrük memuruna tokat attığı, gümrük memurunun da kadına tokat ve tekme attığı anlar görüntülere yansıdı.

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AÇIĞA ALINDILAR

Şırnak Valisi Osman Bilgin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Habur Sınır Kapısı'nda 31 Ocak 2023 tarihinde yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olayla ilgili olarak; Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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