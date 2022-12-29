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Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat: Adam sakallı gelmiş... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

29.12.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürlüğü'ünde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın paylaştığı görüntülerde, Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan'ın bir gümrük memur muhafaza memuruna herkesin içinde 'Adam sakallı gelmiş" diyerek tokat attığı görüldü.

Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat: Adam sakallı gelmiş... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Gümrük memuruna müdürüne attığı tokat olay yarattı. İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan'ın, bir gümrük muhafaza memuruna tokat attığı ana ait görüntüleri paylaştı.

CHP'Lİ POLAT: BU NE REZALET!

Polat, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u da etiketlediği paylaşımında "Bu ne rezalet Mehmet Muş!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu iş" ifadelerini kullandı.

'BAK SAKALLI GELMİŞ'

Videoda bir toplantıda konuşan Osman Erdoğan, ayakta duran iki memuru göstererek 'İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş' dedikten sonra bir memura tokat atıyor.

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Erdoğan, tokatın ardından 'Eşek sıpası' dediği duyuldu.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Söz konusu görüntüler sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Memur Tokat gümrük

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