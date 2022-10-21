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Gümrük Muhafaza ekiplerinden uluslararası kaçakçılığa darbe

20.10.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uluslararası operasyonlarla birçok kaçak eşyanın yurda sokulması veya transit olarak diğer ülkelere taşınması engellendi.Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce sınır aşan suçlarla mücadele çerçevesinde pek çok uluslararası operasyona katılım sağlanarak, birçok kaçak eşyanın yurda sokulması veya transit olarak diğer ülkelere taşınması engellendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinden uluslararası kaçakçılığa darbe

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uluslararası operasyonlarla birçok kaçak eşyanın yurda sokulması veya transit olarak diğer ülkelere taşınması engellendi.
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce sınır aşan suçlarla mücadele çerçevesinde pek çok uluslararası operasyona katılım sağlanarak, birçok kaçak eşyanın yurda sokulması veya transit olarak diğer ülkelere taşınması engellendi. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde son dönemde toplam 16 uluslararası operasyon gerçekleştirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinin etkin rol aldığı operasyonlarda toplam 3 milyon 230 bin lira değerinde kaçak 352 bin 862 adet ilaç ve medikal malzeme, 149 bin lira değerinde cep telefonu, 548 bin adet doldurulmuş makaron, 490 bin adet boş makaron, 27 bin 220 paket sigara, 2 bin 109 adet elektronik sigara kartuşu ve yaklaşık 300 bin avro değerinde lüks marka saatler ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, her türlü kaçakçılık türüyle mücadelede ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla çalışılmaya devam edileceği bildirildi.

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Ticaret Bakanlığı

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