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Gümrük Muhafaza Ekiplerinin koordinasyonunda İskenderun Körfezi açıklarında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri koordinasyonunda İskenderun Körfezi açıklarında gerçekleştirilen müşterek operasyonda 5 kilogram kokain ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen uluslararası istihbarat toplama ve risk analizi çalışmaları neticesinde İskenderun’a Güney Amerika’dan gelecek yabancı bayraklı bir gemi riskli olarak değerlendirildi.Yapılan inceleme sonucu şüpheli gemi hakkında elde edilen bilgi ve belgeler Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşılarak operasyon talimatı verildi.Şüpheli gemi Türkiye karasularına girdiği andan itibaren Bakanlığın kullanımındaki gemi takip sistemi üzerinden takibe alındı.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin koordinasyonunda İskenderun Körfezi açıklarında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri koordinasyonunda İskenderun Körfezi açıklarında gerçekleştirilen müşterek operasyonda 5 kilogram kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen uluslararası istihbarat toplama ve risk analizi çalışmaları neticesinde İskenderun’a Güney Amerika’dan gelecek yabancı bayraklı bir gemi riskli olarak değerlendirildi.
Yapılan inceleme sonucu şüpheli gemi hakkında elde edilen bilgi ve belgeler Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşılarak operasyon talimatı verildi.
Şüpheli gemi Türkiye karasularına girdiği andan itibaren Bakanlığın kullanımındaki gemi takip sistemi üzerinden takibe alındı. Geminin İskenderun körfezi açıklarında demirlemesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı motor botların yanı sıra emniyet birimlerinin de destek verdiği, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce koordine edilen operasyonda, Gümrük Muhafaza Gemi Arama Ekibince gemiye çıkılarak geminin yaşam mahalli, makine dairesi, güverte ve ambarları detaylı bir şekilde arandı.
Gemi aramalarında uzmanlaşmış arama ekibince geminin ambar kapaklarının birine mıknatıslı özel bir düzenek yardımıyla sabitlenmiş paketler bulundu. Kömür yüklü geminin 2 numaralı ambar kapağında bulunan paketlerin içerisinde tespit edilen toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu belirlendi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordinasyonunda emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin katılımıyla deniz üzerinde gerçekleştirilen başarılı operasyon ile ele geçirilen 5 kilogram kokainin Türkiye’ye sokulmasına izin verilmedi.
Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 3 milyon 750 bin Türk lirası olduğu belirlendi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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