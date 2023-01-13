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  4. 'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Defineciler oraya akın etti

'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Defineciler oraya akın etti

13.01.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına etkili olmuş, günlük hayatı pek çok yönden olumsuz etkilemişti. Yağış ve fırtına etkisini yitirince ise taşan derelerin getirdiği alüvyonlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin bazı bölümlerini kahverengiye bürüdü. Vatandaşlar dalgaların da olduğu sahildeki son durumu görmek için orada toplanırken defineciler de adeta bölgeye akın etti. Bazı vatandaşlar, dev dalgalardan sonra dedektörle altın ve bozuk para aradı. Bir kişi "Gümüş ve altın çıkıyor" dedi.

'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Defineciler oraya akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Antalya’da salı gecesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisini yitirdi. 4 gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle hayatı olumsuz etkiledi. Yağış yayaların yanı sıra sürücülere de zor anlar yaşattı. Öğleden sonra ise yağış etkisini azaltmaya başladı. Rüzgarın da kesilmesiyle birlikte günlerdir evlerinde olan Antalyalıların dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi. Vatandaşlar hem dev dalgaların görselliğini izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Kumsala inmeyenler ise sahilde bandında yürüyüş yaptı.

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DEDEKTÖRLE ARADILAR

Bazı vatandaşlar ise yazın sahilde turistlerin düşürdüğü ziynet eşyası yada bozuk paraları dedektörle aradı.

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"GÜMÜŞ VE ALTIN ÇIKIYOR"

25 yıldır dedektörle sahilde altın arayan Ali Özyurt, “ Altın arıyorum bozuk para topluyorum. Gümüş ve altın çıkıyor. Bugün şansım az ama dün iyiydi. Bu işi 20 yıldır yapıyorum. Yağmurda zor oluyor ama ekmek kapısı, şansımızı arıyoruz. Düşürülenleri bulmaya çalışıyoruz. Yoksa dalga gide gele aşındırarak bunları kaybediyor. Biz değerlendiriyoruz” dedi.

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Şiddetli yağışın ardından taşan Boğaçayı’nın getirdiği alüvyonlu sular ise sahil bandını kahverengiye bürüdü. Çayın taşıdığı odun parçalarını ise bazı vatandaşların topladığı görüldü.

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"SÖRF YAPTILAR"

Öte yandan dev dalgaları sörfçüler ise fırsata çevirdi. Yağışa rağmen sporcular aldıkları sörf tahtaları ile deva dalgaların arasına daldı. Kimilerinin bakmaya bile korktuğu dalgaların arasına korkusuzca dalan hem spor yaptı hem eğlendi. (İHA)

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