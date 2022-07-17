Gümüşhane'de kene paniği! Hastanede hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabaktepe köyünde Üzeyir Çolakoğlu (69), vücuduna yapışan keneyi fark etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan Çolakoğlu, bir süre sonra ateş ve halsizlik nedeniyle Köse Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen Çolakoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (AA)

