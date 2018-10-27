Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, son dönemde Doğu Karadeniz’in dikkat çeken turizm bölgeleri arasında yer alıyor.

Limni Gölü beyaz cenneti andırıyor

1 / 14 Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla ‘Huzur veren mekanlarından’ birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı, yılın ilk kar yağışıyla birlikte eşsiz güzelliğe büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Limni Gölü'nde yağışın ardından ortaya çıkan güneşle birlikte eşsiz manzaralar görüntülendi. Doğasever ve fotoğrafçıların bu anı kaçırmamak için akın ettiği bölge ayrıca havadan görüntülendi.

2 / 14 BEYAZ CENNET Limni gölüne Zigana Dağı zirvesinden gelen yolun beton yol yapılması nedeniyle ulaşımın rahat olduğunu ifade eden tesis işletmecisi Murat Eroğlu, kar yağışının ardından Limni’nin yeşil ve beyaz tonun hakim olduğu, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla adeta beyaz cenneti andırdığını ve doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi olduğunu kaydetti.

3 / 14 TURİST SAYISI 200 BİNİ AŞTI Bölgeye kar yağışına rağmen Arap turistlerin de geldiği gözlenirken tesis işletmecisi Eroğlu, son yıllarda yapılan doğru yatırımlarla 10-15 bin dolayında olan turist sayısının bu sezon 200 bini aştığını kaydetti. Limni gölünün her 3 ayda bir farklı bir destinasyona ev sahipliği yaptığını kaydeden Eroğlu, “Bahar ayında farklı, yaz aylarında farklı güzellikler sergilerken, kış aylarında çok daha güzel farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor” dedi.

4 / 14 Limni Gölü Tabiat Parkı'nın son birkaç yılda planlanan doğru yatırımlarla ziyaretçi sayısının oldukça arttığını dile getiren Eroğlu, “Yaklaşık 10-15 bin kişi ağırlarken Milli Parklar ve Valiliğimizin doğru teşhisleri üzerine yapılan yatırımlarla yılda 200 bin rakamını aştık” diye konuştu.

5 / 14 Limni Gölü'nün beyaz örtüye bürünmesinin ardından çok güzel bir görüntünün ortaya çıktığını kaydeden Eroğlu, “Kar yağışının ardından havanın güneşli olması nedeniyle özellikle fotoğrafçı ve doğaseverlerin oldukça yoğun ilgisi var. Şuanda yapımı devam eden çığ önleme projesi bittikten sonra kış turizminde de bu güzellikleri bütün misafirlere sunacağız” şeklinde konuştu.

6 / 14 Limni Gölü Tabiat Parkı'nın kış turizminde de kullanılması için çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Eroğlu, “Kır evlerimizin kış planlaması yapıldı. Kalorifer hatları çekildi. Şuanda 24 tane kır evimiz var. Her evimiz 2+1 şeklinde. 24 çift kişilik yatak, 48 tane tek kişilik yatak kapasitemiz var. Restoranımız aktif durumda. Gelen misafirlerimiz kahvaltıdan öğle yemeğine, akşam yemeğine kadar faydalanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

7 / 14 Eroğlu, Limni Gölü Tabiat Parkı'nın bu hale gelmesinde Gümüşhane Valisi Memiş’in çok büyük emeği olduğunu belirterek, “Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi çok büyük emek sarf etti buraları bu hale getirebilmek için. Gümüşhane’ye muhteşem bir turizm destinasyonu kazandırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Gümüşhane Valimizin yatırımlarla ilgili doğru teşhisleri sonucunda ziyaretçi sayımız biranda 100-150 bini buldu, hatta bu yıl 200 bin rakamını da geçtik. Yatırımlarımız devam ediyor. Bütün doğa severleri, fotoğrafçıları ve vatandaşlarımızı Zigana Dağı'na ve Limni Gölü'ne bekliyoruz” dedi.

8 / 14 (İHA)

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