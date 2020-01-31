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Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu kardan ulaşıma kapandı - Gümüşhane'de kamuda görevli hamile ve engelliler bugün idari izinli sayılacak

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de dün geceden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze ve Kelkit ilçesine bağlı 65'er köy ile Köse'de 14, Kürtün'de 28, Şiran'da 64, Torul'da ise 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yağışın devam ettiği kentte, İl Özel İdaresi ekipleri öncelikle acil durumlar ile taşımalı eğitim yapılan köylerin yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ile Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde de ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada il genelinde devam eden yağış nedeniyle kamuda görevli hamile ve engellilerin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

- Giresun

Giresun'da da kar nedeniyle Alucra'da 38, Çamoluk'ta 27, Dereli'de 11, Piraziz'de 1 ve Yağlıdere'de 2 olmak üzere 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin iç kesimlerindeki ilçeleri ile Sivas kara yolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar ve fırtına etkili oluyor.

Görüşün kısıtlı olduğu ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı geçitte Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin araçlarında zincir bulundurmaları gerektiği yönünde uyarıda bulunuyor.

- Ordu

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde 45 santimetreyi bulan, ortalaması ise 24 santimetre civarında olan kar nedeniyle il genelinde 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarına ait 374 iş makinesi yardımıyla yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kar nedeniyle Gölköy, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde 3 mahallede meydana gelen elektrik arızalarının giderilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

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