HABER

Gümüşhane’de Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli için restorasyon talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 12:31 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Mescitli köyü sınırlarında bulunan tarihi Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli'nin kaderine terk edilmiş görüntüsü TEMA Vakfı Temsilcisi Yusuf Oral'ın tepkisine neden oldu.

Gümüşhane’de Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli için restorasyon talebi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Mescitli köyü sınırlarında bulunan tarihi Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli'nin kaderine terk edilmiş görüntüsü TEMA Vakfı Temsilcisi Yusuf Oral'ın tepkisine neden oldu. Oral, tescilli yapıların onarıma alınarak turizme kazandırılmasını istedi.
Mescitli köyü sınırlarında yer alan Bizans döneminden kalma tarihi Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli, Kültür Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmasına rağmen restore edilmemesi tepkilere neden oldu. Tarihi yapılar, defineciler tarafından da zaman zaman kazılarak talan edilirken, iç kısmında ağaçların büyüdüğü, köklerinin ise kilise ve şapelin duvarlarına zarar verdiği görüldü.
'SAHİP ÇIKMALIYIZ'
TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, tescilli yapıların onarıma alınarak turizme kazandırılmasını istedi. Kilise ve şapelin içi ile çevresinde büyüyen ağaçların tarihi yapılara zarar verdiğini söyleyen Oral, kültür miraslarımızın ciddi tahribatlara maruz kaldığından da yakındı. Oral, “Yaklaşık 30 yaşında ağaçlar var. Bu demek oluyor ki tescillendikten sonra hiç kimse gelmemiş. 'Bakıma ihtiyacı var mı, yok mu?' diye kimse bakmamış. Bunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Aşırı derecede tahrip edilmiş durumda bu tahribat büyük ihtimalle yerelde veya dışarıdan gelen definecilerin değerli eşyalar araması sonucu oluşmuş. Kilisenin zeminin gerek duvarlarını kırması sonucu oluşmuş durumdadır. Tarihi bu yapılara sahip çıkmalıyız. Eğer müdahale edilmezse 2-3 yıl sonra yıkabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane’de Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli için restorasyon talebiGümüşhane’de Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli için restorasyon talebiGümüşhane’de Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli için restorasyon talebiGümüşhane’de Ayvalos Kilisesi ve Pavrezi Şapeli için restorasyon talebi

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
Van'da terör örgütü iş birlikçilerine operasyon: 16 gözaltıVan'da terör örgütü iş birlikçilerine operasyon: 16 gözaltı
Cudi'de yaralanan uzman onbaşı, şehit olduCudi'de yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.