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Gümüşhane'de buzlanma nedeniyle kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 22:55 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı.

Gümüşhane'de buzlanma nedeniyle kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Tekke köyü mevkii, Gümüşhane-Bayburt yolunda meydana geldi. Bayburt'tan Gümüşhane'ye giden Ersin Türk (48) yönetimindeki 61 AV 867 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Ersin Türk ile birlikte eşi Esra (34), çocukları Muhammet Emin (13), Elif (1) ve Berre Türk (4) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrası Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Gümüşhane'de buzlanma nedeniyle kaza: 3'ü çocuk 5 yaralıGümüşhane'de buzlanma nedeniyle kaza: 3'ü çocuk 5 yaralı

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