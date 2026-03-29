Gün boyu açık mı kalmalı yoksa aç-kapa mı yapılmalı? Uzmanından kombi tavsiyesi

Bitmek bilmeyen kış ayları hem modumuzu hem faturalarımızı etkilemeye devam ediyor. Peki, kombiyi sürekli açık tutmak mı yoksa ihtiyaç oldukça çalıştırmak mı daha tasarruflu? Uzmanların cevabı haberimizde.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kış aylarının bir türlü bitmemesiyle birlikte milyonlarca kişinin aklındaki o soru yeniden gündemde: Kombiyi sürekli açık mı tutmalı, yoksa ihtiyaç oldukça mı çalıştırmalı? Uzmanların hazırladığı kapsamlı rapor, bu tartışmaya net bir yanıt verdi.

“SÜREKLİ AÇIK” DAHA FAZLA YAKIYOR

Finans uzmanı Martin Lewis ve ekibinin hazırladığı rapora göre, çoğu evde ısıtmayı gün boyu açık tutmak daha fazla maliyete yol açıyor. British Gas ve Energy Saving Trust verilerine dayanan analizde, sürekli açık kalan sistemlerin dışarıya daha fazla ısı kaybettiği ve bunun da faturaları yükselttiği vurgulandı.

Uzmanlar, enerjinin yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasının en ekonomik yöntem olduğunu belirtiyor. Bu noktada programlanabilir termostatların kullanımı büyük avantaj sağlıyor.

HER EV İÇİN AYNI YÖNTEM GEÇERLİ DEĞİL

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise her ev için tek bir doğru yöntem olmadığı. Özellikle yeni nesil ısıtma sistemine sahip ve iyi yalıtılmış evlerde farklı bir yaklaşım öneriliyor.

Isı pompası ya da modern yoğuşmalı kombi kullanan, günün büyük bölümünü evde geçiren kişiler için ısıyı sabit tutmak daha verimli olabiliyor. Uzmanlar, bu tür evlerde sıcaklığın 18-19 derece civarında sabitlenmesini öneriyor.

SADECE TASARRUF DEĞİL, SAĞLIK DA ÖNEMLİ

Isıtma tercihleri yalnızca faturayı değil, evin iç ortamını da doğrudan etkiliyor. Isıtmanın tamamen kapatılması durumunda duvarlarda nem oluşabileceği ve bunun zamanla küf ile rutubet sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Ayrıca bu durum, evin daha hızlı soğumasına neden olarak uzun vadede daha fazla enerji tüketimine de sebep olabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışı buz dağı ama içi yumuşacık olan 3 burçDışı buz dağı ama içi yumuşacık olan 3 burç
Uzmanı uyardı: Saç dökülmesinde en büyük yanlış!Uzmanı uyardı: Saç dökülmesinde en büyük yanlış!

En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

