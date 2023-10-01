Gün içinde bunu yapıyorsanız dikkat! O hastalığın riskini yüzde 63 yükseltiyor

Yapılan bir araştırmaya göre günün büyük bir bölümünü oturarak geçiren kişilerin Alzheimer'a yakalanma riski daha çok. Uzmanlar, günde 10 saat oturan kişilerin, 9 saat oturanlara oranla yüzde 8 daha fazla demans riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

İngiliz Kalp Vakfı'ndan yapılan açıklamada çalışma dönemindeki yetişkinlerin günde ortalama 9,5 saat hareketsiz zaman harcadıkları belirtildi. Bahsi geçen açıklamada bu sürenin 65 ila 74 yaş arasında on saate, 75 yaş üstünde ise 11 saate çıktığı ifade edildi.

ALZHEİMER'A YAKALANMA RİSKİNİ YÜZDE 63 ARTIRIYOR

USC ve Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar; düzenli olarak 12 saat boyunca oturan kişilerin yüzde 63'e yakın bir oranda Alzheimer'a yakalanma riski olduğunu belirtti.

ÇEŞİTLİ HASTALIKLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

Hareketsiz bir yaşam çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bilişsel sağlığın bozulmasından kronik kalp rahatsızlıklarına kadar birçok rahatsızlık yaşanabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun genç yaşta ölüm riskine zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

Uzun süre oturan kişilerde görülen rahatsızlıkları şöyle tanımlıyor: