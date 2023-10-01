HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gün içinde bunu yapıyorsanız dikkat! O hastalığın riskini yüzde 63 yükseltiyor

Gün içinde bunu yapıyorsanız dikkat! O hastalığın riskini yüzde 63 yükseltiyor

01.10.2023 13:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru beslenme, egzersiz ve hareketli bir yaşam sağlık açısından son derece önemlidir. İş yaşamı nedeniyle birçok kişi günün büyük bir bölümünü oturarak geçiriyor. Bu durumun sağlık açısından olumsuz bir etkisi olduğunu belirten uzmanlar çok sık görülen bir hastalığı işaret edip riskin yüzde 63 oranında yükselebileceğini söyledi.

Gün içinde bunu yapıyorsanız dikkat! O hastalığın riskini yüzde 63 yükseltiyor

Yapılan bir araştırmaya göre günün büyük bir bölümünü oturarak geçiren kişilerin Alzheimer'a yakalanma riski daha çok. Uzmanlar, günde 10 saat oturan kişilerin, 9 saat oturanlara oranla yüzde 8 daha fazla demans riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

986

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

İngiliz Kalp Vakfı'ndan yapılan açıklamada çalışma dönemindeki yetişkinlerin günde ortalama 9,5 saat hareketsiz zaman harcadıkları belirtildi. Bahsi geçen açıklamada bu sürenin 65 ila 74 yaş arasında on saate, 75 yaş üstünde ise 11 saate çıktığı ifade edildi.

565

ALZHEİMER'A YAKALANMA RİSKİNİ YÜZDE 63 ARTIRIYOR

USC ve Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar; düzenli olarak 12 saat boyunca oturan kişilerin yüzde 63'e yakın bir oranda Alzheimer'a yakalanma riski olduğunu belirtti.

66

ÇEŞİTLİ HASTALIKLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

Hareketsiz bir yaşam çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bilişsel sağlığın bozulmasından kronik kalp rahatsızlıklarına kadar birçok rahatsızlık yaşanabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun genç yaşta ölüm riskine zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

2000000

Uzun süre oturan kişilerde görülen rahatsızlıkları şöyle tanımlıyor:

  • Az kullanılan bacaklarda ve kalçalarda kas zayıflaması meydana gelir.

  • Metabolizma yavaşlar. Bu durum daha hızlı kilo alınmasına yol açar.

  • Oturma pozisyonu omurgadaki disklerin sıkışmaya ve sırt yapısına zarar vermeye neden olur. Bu nedenle sıklıkla kalça ve sırt bölümünde ağrıyla karşılaşma olasılığınız artar.

  • Depresyona yol açar,

  • Net bir kanıt elde edilmemiş olsa da; uzun süre boyunca oturmak, rahim, akciğer ve kolon kanseri riskini de büyük oranda artırabildiği uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Her detayı iğrenç: Yarı çıplak halde...12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Her detayı iğrenç: Yarı çıplak halde...
İstanbul’da anket sonuçları ne durumda? Tevfik Göksu açıkladı...İstanbul’da anket sonuçları ne durumda? Tevfik Göksu açıkladı...
Son dakika | Mecliste yeni dönem başladı! Açılış konuşmasında bombalı saldırıya sert tepki: 'Türkiye asla terörün gündemine teslim olmayacak'Son dakika | Mecliste yeni dönem başladı! Açılış konuşmasında bombalı saldırıya sert tepki: 'Türkiye asla terörün gündemine teslim olmayacak'
Anahtar Kelimeler:
alzheimer alzheimer belirtileri alzheimer belirtisi rüyada deniz kenarında oturmak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.