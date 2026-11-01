Gün içinde sana en çok zaman kazandıracak şeyi söylüyoruz!

Zaman kazanmanı sağlayalım mı?

1/8 İlk sorumuz: Gün içinde enerjinin tamamen çekildiğini ve vaktinin boşa gittiğini hissettiğin an bunlardan hangisine yakın? Trafikte beklediğim dakikalara acıyorum hep... Basit bir kararı verirken bile seçenekler arasında kaybolduğum anlar. Aynı anda birkaç işi yapmaya çalışıp hiçbirini bitiremediğim zamanlar beni zorluyor. Evi süpürüp arkasından paspas yaparken akşamın yarısının gittiği saatler.

2/8 Devam edelim! Herhangi bir işe başlarken masanın ya da bulunduğun odanın toplu olması senin için şart mı? EVET HAYIR

3/8 Günlük yapılacak işlerini bir yere not alma alışkanlığın var mı? Sadece market ve ev eksiklerini unutmamak için not alırım. Telefona ya da ajandaya her şeyi tek tek yazarım. Hevesle yazarım ama gün içinde o listeye bakmayı bile unuturum. Aklımda tutarım, liste yapmakla uğraşmam.

4/8 Şimdi de şunu soralım: İşe koyulduğunda hızını kesen şey bunlardan hangisi? Tamamen dikkat dağınıklığımdan dolayı oluyor hep. Bildirimlere veya sosyal medyaya dalıp asıl işten kopmam. Her detayı kusursuz yapmaya çalışırken ince eleyip sık dokumam. İşi son dakikaya bıraktığım için yaptığım panik...

5/8 Hafta içi bir akşam evde sadece dinlenmek için kendine ayırdığın net iki saatin oluyor mu? Hiç olmuyor. Bazen oluyor. Nerede o günler... Arada sırada.

6/8 Evin genel düzeni ve temizliği konusunda hangisi senin durumunu anlatıyor? Her gün süpürüp silsem de evin işi hiç bitmiyormuş gibi gelir. Bir odayı toplarken başka bir şeye dalıp işi yarım bırakırım. Elim sürekli bezdedir, bir yerde toz veya leke görürsem anında silerim. İyice kirlenmeden elimi sürmem, sonra tek seferde girişirim.

7/8 Hafta sonu geldiğinde cuma akşamından yaptığın planlara ne kadar sadık kalabiliyorsun? Hevesle plan yaparım ama yorgunluk çökünce iptal edip evde kalırım. Hangi saatte ne yapacağım bellidir, genelde tıkır tıkır işler. Bütün cumartesi günüm hafta içi ertelediğim temizliği yapmakla geçer. Hafta sonu da çalışıyorum. Yani bu soruyu geçiyorum.