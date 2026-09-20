Gün içindeki moduna göre bugün hangi kahve seni ayakta tutar?

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Sabahları uyandığın zaman kendini nasıl hissediyorsun?
Biraz daha uyumak isterim.
Yavaş yavaş kendime gelirim.
Yoğun güne kendimi hazırlarım.
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Peki, gün içinde enerjin düştüğü zaman ne yaparsın?
3/6
Kahvede nasıl bir tat ararsın?
4/6
Öğleden sonra çok uzun bir işin var. Ne yaparsın?
İşleri sıraya sokar sakince ilerlerim.
Uzun bir kahve molası yaparım.
Kahvemi hazırlar, hemen işlere bakarım.
Hızlıca toparlanıp tempomu artırırım.
5/6
Kahvenin yanında ne atıştırırsın?
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Son olarak! Kahveni içerken ne düşünürsün?