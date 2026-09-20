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Gün içindeki moduna göre bugün hangi kahve seni ayakta tutar?

Gün içinde gözlerimiz açık olsa da zihnimiz uyuyabiliyor... Tam böyle anlarda bir kahve içerek enerjimizi yerine getirebiliriz. Fakat herkes farklı kahveyle uyanır! Bu yüzden bize biraz kendini anlatırsan, seni uyandıran kahveyi bulabiliriz. Hazırsan, başlayalım!

Gün içindeki moduna göre bugün hangi kahve seni ayakta tutar?

Gün içindeki moduna göre bugün hangi kahve seni ayakta tutar?

1/6

Sabahları uyandığın zaman kendini nasıl hissediyorsun?

Sabahları uyandığın zaman kendini nasıl hissediyorsun?
Enerji dolu olurum.
Biraz daha uyumak isterim.
Yavaş yavaş kendime gelirim.
Yoğun güne kendimi hazırlarım.
2/6

Peki, gün içinde enerjin düştüğü zaman ne yaparsın?

İşime devam ederim.
Biraz mola veririm.
Tatlı bir şeyler yerim.
Hemen kahve içerim.
3/6

Kahvede nasıl bir tat ararsın?

Kahvede nasıl bir tat ararsın?
Dengeli olmalı.
Sert olmalı.
Yumuşak olmalı.
Yoğun olmalı.
4/6

Öğleden sonra çok uzun bir işin var. Ne yaparsın?

Öğleden sonra çok uzun bir işin var. Ne yaparsın?
İşleri sıraya sokar sakince ilerlerim.
Uzun bir kahve molası yaparım.
Kahvemi hazırlar, hemen işlere bakarım.
Hızlıca toparlanıp tempomu artırırım.
5/6

Kahvenin yanında ne atıştırırsın?

Kurabiye
Bitter çikolata
Hiçbir şey.
Kuruyemiş
6/6

Son olarak! Kahveni içerken ne düşünürsün?

Son olarak! Kahveni içerken ne düşünürsün?
Hiçbir şey düşünmem.
Anın tadını çıkarırım.
Sakinleşmek isterim.
İşimi düşünürüm.

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