Gün içindeki stres seviyeni ölçüyoruz!

Ne kadar streslisin?

1/8 Sabah uyandığında alarmın çaldığında ne yaparsın? Hemen kapatıp yataktan fırlarım. Birkaç kez ertelerim, ama sonunda kalkarım. Alarmı susturup geri uyurum. Alarm çalmasa da zaten uyanığım.

2/8 Gün içinde önemli bir toplantın veya sınavın varsa ne yaparsın? Çoktan hazırlanmış ve hazırım. Son dakikada hazırlanırım, stres basar. "Başarısız olsam da dert değil" derim. Biraz gergin olurum ama hallolur.

3/8 İş yerinde/okulda bir hata yaptığında nasıl hissedersin? Panik olurum, dünyanın sonu geldi sanırım. Hata mı? Herkes yapar, boşver. Hata yapmamaya çalışırım ama olursa da sakin kalırım. Biraz strese girerim ama çözmeye çalışırım.

4/8 Bir arkadaş grubuyla dışarı çıktığında herkes ayrı bir şey istemekte ısrar ederse nasıl tepki verirsin? Herkesi dinler ve bir orta yol bulmaya çalışırım. Ben ne istersem onu yaparım, isteyen gelir. Sinirlenir ve onları bir araya getirmeye çalışırım. Herkesin istediğini yapalım, yeter ki sorun çıkmasın.

5/8 Gün içinde kendine ayırdığın "ben" zamanını nasıl geçirirsin? Kitap okurum veya bir hobimle ilgilenirim. Yürüyüş yapar, doğayla iç içe olurum. Yoga veya meditasyon yapar, iç huzurumu bulurum. Biraz tembellik ederim, sadece boş boş otururum.

6/8 Peki, yoğun bir günün ardından arkadaşın seni plansız bir aktiviteye çağırsa nasıl tepki verirsin? Duruma göre karar veririm, çok yorgunsam gitmem. Hemen kabul ederim, ne de olsa her zaman eğlenceye varım. Biraz mırın kırın ederim ama sonunda giderim. Kesinlikle gitmem, yorgunum.

7/8 Kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın? Kendimi avutmak için çok yemek yerim. Biraz hüzünlensem de, hemen toparlanırım. Arkadaşlarımla konuşup dertleşirim. Bir film izler, kendimi eğlenceli bir şeye yönlendiririm.