Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemiz, otomotivden kimyaya, tekstilden halıya, çelikten fındığa, tüm sektörleriyle tek bir hedef etrafında kenetleniyor. Artık yeni hedefimiz (Dış ticaret fazlası veren Türkiye)." dedi. Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) himayesinde, Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde ADASO'da düzenlenen, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı Güncel Ekonomik Gelişmeler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Adana'nın tüm sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Yeni Havalimanı'nın açıldığını anımsatan Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdığı bu büyük eser dolayısıyla bir kez daha minnet duyduklarını belirtti. Gülle, "Gerçekten ihracat ailesinin bir ferdi olarak o eserin açılışında duyduğum hazzı ve mutluluğu anlatamam. Bu eser Türkiye'nin turizmine, hizmet ihracatına, Türkiye'nin ihracatına çok şey katacak. Bugün konuştuğumuz pek çok şeyin çözümünde bize aracılık edecek. Çok büyük bir vizyon ve çok büyük bir gelecek sağlayacaktır." dedi.

Bakan Pekcan'ın ihracatçılara her zaman destek verdiğini ifade eden Gülle, bu toplantıda da ihracatçıları yalnız bırakmadığı için Bakan Pekcan'a teşekkür etti. Gülle, şöyle devam etti: "Hepimiz birlikte el ele verip bu 2018 için 170 milyar dolar hedefini yakalayacağımızdan hiç şüphemiz yok. Ondan sonraki hedefimiz artık ihracatın 2'li rakamlara, 200 milyarlı rakamlara çıkması. Bu ülke bu rakamlarda çok kaldı hepimiz bunun farkındayız. İnşallah artık bizlere koyacağınız vizyonla, yönlendireceğiniz desteğinizle bundan sonraki hedefimiz 200 milyarlı, 2'li rakamları zikredecek bir ihracattır. Türkiye'de bu kadar yatırımlara, bu üretime, bu deneyime, insan kaynağına artık yakışan 200 milyar ve üstündeki ihracatlardır. Bunları gerçekleştirecek irade, azim, kararlılık, deneyim, her şey var." Gülle, Eximbank'ın desteklerinin kendileri için her zaman anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, bankanın 44-45 milyar dolar seviyesinde kredi desteğini 10 milyar dolar daha artırması halinde ihracatı 20 milyar dolar daha artırabileceklerini bildirdi.

- Büyüme oranı Dünyada bölgesel ve küresel krizlerin yaşandığı, uluslararası ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı böyle bir dönemde bile ülke olarak başarılarını sürdürdüklerini ifade eden Gülle, "2017 yılının tamamında yüzde 7,4 gibi önemli bir büyüme yakalayan ülkemiz bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyerek başarılı performansını sürdürdü. Türkiye, yüzde 5,2’lik büyüme verisiyle 25 Avrupa Birliği üyesi ülke içerisinde ikinci en hızlı büyüyen ülke konumunda. Bu büyüme performansına net ihracatın 1 puanlık katkı vermesi, biz ihracatçılar için en büyük gurur kaynağı." diye konuştu. - 2018 ihracat hedefleri yakalanacak Gülle, ağustos ayında dış ticaret açığının yüzde 70,5 düşüşle 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken turizm ve taşımacılık gelirlerinde de önemli gelir artışlar yaşandığını belirtti. Turizm gelirinin ilk 8 ayda yüzde 23 artarak 17,4 milyar dolara, taşımacılık gelirinin ise yüzde 15,7 artarak 11,3 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Gülle, şöyle devam etti:

"En önemli başarıyı hiç şüphesiz dış ticarette yakaladığımızı görüyoruz. Ülkemiz, ihracata dayalı büyüme stratejisi kapsamında 2018 yılında da başarıyla performansını devam ettiriyor. Geçtiğimiz eylül ayında ihracatını yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara çıkarırken ithalatını ise yüzde 17,7 azalışla 16,4 milyar dolar seviyesine düşürdü. Böylece eylül ayında dış ticaret açığımız yüzde 77 azalarak 1,9 milyar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı eylül ayında yüzde 59,1 iken 2018 yılında bu rakam yüzde 88,4 olarak gerçekleşti. Böylece 9 aylık ihracatımız da 123,1 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız ise 165 milyar dolara çıktı. Bu artış temposu dikkate alındığında 2018 yılı için koyduğumuz 170 milyar dolarlık hedefi yakalamak işten bile değil." Hizmet ihracatının bu yılın ilk 8 ayında yüzde 16,4 artarak 32,4 milyar dolar seviyesine yükseldiğini, eylül ayında bin 277 firmanın sıfırdan ihracata başladığını, 173 ülkeye, toplam 5,1 milyar TL tutarında ihracat yapıldığını belirten Gülle, "Ülkemiz, otomotivden kimyaya, tekstilden halıya, çelikten fındığa, tüm sektörleriyle tek bir hedef etrafında kenetleniyor. Artık yeni hedefimiz (Dış ticaret fazlası veren Türkiye.)" diye konuştu.

- Adana'dan rekor beklentisi Adana'nın tarım ve sanayide önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Gülle, "Adana, geçtiğimiz sene ihracatını yüzde 13,4 artırarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı yakaladı. 1,8 milyar dolarlık ihracatıyla, en çok ihracat gerçekleştiren 11'nci ilimiz oldu. 2018 yılında da güçlü ihracat artışını sürdüren kentimiz, eylül ayında ihracatını yüzde 6,7 oranında arttırdı. Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 oranına ihracat artışı yakalayan Adana’nın 1,8 milyar doların üzerine çıkarak ihracatında kendi rekorunu kıracağına inanıyoruz." dedi. - Rusya ile ihracatta yaşanan sorunlar Gülle, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesiyle Adana’dan bu ülkeye ihracatın yüzde 75 arttığını belirtti. Bu artışın, narenciye sektörü için oldukça olumlu olduğunu değerlendirmekle birlikte sektörün Rusya’ya ihracatında hala bazı sorunlar yaşandığına dikkati çeken Gülle, şöyle devam etti: "Bazı firmalarımızdan Rusya gümrüğündeki birtakım uygunsuzluklardan dolayı başka firma yerine kendi firmalarının uyarı aldığı, ürünlerinin geri gönderildiğini yönünde şikayetler iletiliyor. Bu konuda, Rus makamları nezdinde ivedilikle gerekli girişimlerde bulunulması ve ürün kontrollerinin soğuk hava depoları içinde yapılması, önem arz ediyor. Yine geçmiş yıllarda, yaş meyve-sebze ürünlerine verilmekte olan ve ihracatımıza çok önemli katkısı olan nakdi desteklerin de devamından yanayız. Son olarak, yaş meyve sebze ürünlerinin bilhassa Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine düşük maliyetli hava kargo ile ihraç edilmesi, sektörün öncelik verdiği konulardan biri. Bu konuda gerekli girişimlerin yapılmasında da fayda görüyoruz."