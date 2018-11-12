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GÜNCELEME - İsrail'den Gazze'ye saldırı: 6 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 01:36 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Paris temaslarını yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı - Kassam, İsrail askerleri tarafından bir komutanına suikast düzenlendiğini duyurdu - YENİ DETAYLAR EKLENDİ

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine yaptığı saldırıda 6 Filistinli'nin şehit düştüğü, 7 Filistinli'nin yaralandığı duyuruldu.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi yakınlarındaki Yahudi yerleşimlerinde roket uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

Sosyal medyada bir İsrail askerinin esir alındığı yönündeki iddiaların yalanlandığı açıklamada, "Tüm askerlerimiz İsrail'e geri dönmüştür." ifadesi kullanıldı.

İsrail basını ise Gazze Şeridi çevresinde bulunan Yahudi yerleşimcilere "sınır boyunca güvenlik gerginliği nedeniyle korunan alanlarda ve sığınaklarda kalmaları" uyarısı yapıldığını yazdı.

-Netanyahu Paris temaslarını yarıda kesti

Gazze'deki gerginlik nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle gittiği Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını yarıda keserek, ülkesine dönme kararı aldı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın da bakanlığa gelerek üst düzey komutanlarla görüştüğü ifade edildi.

- İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan şehit ve yaralılar var

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Gazze'nin güneyinde yaşanan bir "güvenlik olayında" Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan bir "güvenlik olayında" İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan şehit ve yaralıların olduğu vurgulandı.

Şehit ve yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik güçlerinin olayı takip ettiği kaydedildi.

- İsrail askerleri Kassam komutanlarından birine suikast düzenledi

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu İsrail askerlerinin bölgeye sızdığının anlaşılmasının ardından Kassam unsurlarının harekete geçtiği ve askerlerin bölgeden çekilmesinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, askerlerin çekilmesini kolaylaştırmak için Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda bazı Filistinlilerin şehit olduğuna işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi israil saldırı

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