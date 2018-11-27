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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da jandarmaya ateş açan firari etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:22 | Son Güncelleme

Antalya'da 7 ayrı suçtan aranan Abdullah Özer, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı - Operasyonda 2 uzman çavuşu yaralayan firari, vurularak etkisiz hale getirildi - Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin: - "Askerimiz şu ana kadar da vurabilirdi ama hep yakalamak için uğraştı" - Antalya Valiliği: - "14 Mayıs 2017'de, Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Çetin ve 6 Haziran 2018'de aynı karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Menderes Uzuntepe'nin yaralanması olayının şüphelisi olarak aranıyordu" - "Şüpheli, elinde otomatik av tüfeğiyle arazide veya yağışlı havalarda mağaralarda, vatandaşların yaylada bulunan evlerine girerek temin ettiği yiyecekle 1,5 yıldır dağlarda eşkıya tarzı yaşam sürüyordu" ANTALYA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açarak 2 askeri yaralayan Abdullah Özer, vurularak etkisiz hale getirildi.

İki yıldır 7 ayrı suçtan aranan Abdullah Özer'in (38), Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Ormana kaçan Abdullah Özer, kendisini izleyen ekiplere ateş açtı. İlk ateşte uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Abdullah Özer ise vurularak etkisiz hale getirildi.

Sahil güvenlik helikopterleriyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Abdullah Özer'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Özer'in, geçen yıl Aksu'da bir jandarma astsubayını yaralama olayına karışıp kaçtığı, son olarak ilçenin Burdur sınırına yakın ormanlık alanda saklandığının belirlendiği bildirildi.
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- "Rastgele ateş edebiliyordu, o yüzden korkuyorduk"

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntü duyduklarını söyledi.

"Dağda yaşayan şizofren. Askerimiz yakınına kadar varmış. Mağaradaymış kendisi. İlk etapta saldırgan iki metreden ateş etmiş, 2 askerimizi yaralamış." diyen Şahin, yaralı askerlere acil şifa diledi.

Şahin, jandarmanın uzun süredir aradığı saldırganın ormanda yaşadığını, sürekli yer değiştirdiğini ifade etti.

Saldırganın Kırbaç ve Kayadibi mahallelerinde ciddi huzursuzluk yarattığını aktaran Şahin, "Daha önce de askerimizi yaralamıştı. Uzun süredir takipteydi. Geçmişinde çok sıkıntılı bir çocuk değilmiş ama daha sonra psikolojisi bozulmuş. Askerimiz hep yakalamak için uğraştı." dedi.

Güloluk Mahallesi Muhtarı Kadir Şener de saldırgandan köylülerin korktuğunu anlattı.

Korku içinde yaşadıklarını vurgulayan Şener, "Herhangi bir şey olmadan insanlara rastgele ateş edebiliyordu, o yüzden korkuyorduk. Uzun süredir dağda, ormanda yaşıyor, her gün yer değiştiriyordu." diye konuştu.

Öte yandan, olayda yaralanan uzman çavuşlardan Ahmet Kaba'nın anne ve babası geldikleri hastanede gözyaşı döktü.

- Daha önce de 2 askeri yaralamıştı

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nin dağlık ve ormanlık bölgesinde arama kaydı bulunan ve kaçak olan şüpheli Abdullah Özer'in yakalanması için operasyon sırasında çatışma çıktığı bildirildi.

Zanlının, Karaöz Mahallesi'nde kolluk kuvvetlerine direnme, evden hırsızlık, kasten yangın çıkarma, yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarının bulunduğu belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"14 Mayıs 2017'de, Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Çetin ve 6 Haziran 2018'de aynı karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Menderes Uzuntepe'nin yaralanması olayının şüphelisi olarak aranıyordu. İşlemiş olduğu suçlardan dolayı jandarmaya yakalanmamak için elinde otomatik av tüfeğiyle arazide veya yağışlı havalarda mağaralarda, vatandaşların yaylada bulunan evlerine girerek temin ettiği yiyecekle 1,5 yıldır dağlarda eşkıya tarzı yaşam süren Abdullah Özer'in (38) yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonel faaliyet icra edilmiştir."

Operasyon sırasında şüphelinin, bulunduğu mağaradan kendisini yakalamak için faaliyet yürüten askerlere av tüfeğiyle ateş ettiği kaydedilen açıklamada, çıkan çatışmada Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Kaba'nın omuz ve sağ kulağından, Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Güngör'ün yüzünden hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

Şüpheli Abdullah Özer'in olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Yaralı personel Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle olay mahallinden alınarak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Özer Aksu çatışma Jandarma

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