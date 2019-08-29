GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de orman yangını

"Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, bir greyder, 3 helikopter, Boğaz ve Garnizon Komutanlığından bir greyder, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden bir ekip eşliğinde tam donanımlı arama kurtarma aracı, DSİ Şube Müdürlüğünden bir dozer, Hava Radar Mevzi Komutanlığından bir yükleyici, bir su arazözü, Çan TKİ Linyit İşletme Müdürlüğünden bir dozer, Lapseki Tümad Madencilikten bir dozer, Çanakkale 18 Mart Köprü İnşaatı Limak Şantiyesi'nden bir dozer, Kepez Belediyesinden 4 kepçe, bir greyder, bir itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, Lapseki, Çan, Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Yenice belediyelerinden birer su ikmal aracı, Çanakkale Belediyesinden bir dozer, 7 arazöz, 116 Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığından 2 su ikmal aracı olmak üzere toplam 59 yangın söndürme ve iş makinesi ile beraberinde 180 personelle müdahale edilmiştir.​

Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir."

