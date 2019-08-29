HABER

GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:58 | Son Güncelleme

Yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 4 helikopterle destek verildi.

Olay yeri yakınında bulunan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesindeki özel güvenlik görevlileri ve hasta yakınları da yangınla mücadele çalışmalarına destek oluyor. Hastane yönetimi, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için maske dağıttı.

- "Kontrol altına alındı"

Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada 14.54 sularında çıkan yangına 15.00 itibarıyla müdahale edilmeye başlandığı kaydedildi.

Yangın bölgesiyle koordinasyon sağlanarak ihtiyaç duyulan iş makinelerinin yangın mahalline yönlendirilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, bir greyder, 3 helikopter, Boğaz ve Garnizon Komutanlığından bir greyder, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden bir ekip eşliğinde tam donanımlı arama kurtarma aracı, DSİ Şube Müdürlüğünden bir dozer, Hava Radar Mevzi Komutanlığından bir yükleyici, bir su arazözü, Çan TKİ Linyit İşletme Müdürlüğünden bir dozer, Lapseki Tümad Madencilikten bir dozer, Çanakkale 18 Mart Köprü İnşaatı Limak Şantiyesi'nden bir dozer, Kepez Belediyesinden 4 kepçe, bir greyder, bir itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, Lapseki, Çan, Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Yenice belediyelerinden birer su ikmal aracı, Çanakkale Belediyesinden bir dozer, 7 arazöz, 116 Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığından 2 su ikmal aracı olmak üzere toplam 59 yangın söndürme ve iş makinesi ile beraberinde 180 personelle müdahale edilmiştir.​

Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir."

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Oruç Reis Doğu Akdeniz yolundaOruç Reis Doğu Akdeniz yolunda
Leo bebek taburcu olduLeo bebek taburcu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Harekete geçildi! 15 yıl aradan sonra...

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.