GÜNCELLEME 2 - Endonezya’da yolcu uçağının denize düşmesi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağında hava hızı sorunu olduğu bildirildi.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Haryo Satmiko, yaptığı açıklamada, uçakta, kazadan bir gün önceki Denpasar-Cengkareng (Cakarta) uçuşu sırasında bazı teknik sorunlar çıktığını, bunlardan birinin de hava hızı problemi olduğunu açıkladı.

Kazanın nedeninin araştırıldığını söyleyen Satmiko, uçağı son kullanan pilottan bilgi talebinde bulunduklarını belirtti. Satmiko, arızayı onaran teknikerlerle henüz görüşmediklerini kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi da ülkedeki tüm Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların incelemeden geçirileceğini belirtti. Sumadi, incelemenin bu tarz kazaların ardından olağan bir süreç olduğunu söyledi.

Bu arada, Lion Havayolları Genel Direktörü Edward Sirait de uçağın bir önceki seferi olan Denpasar-Cengkareng uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarına göre bunun giderildiğini duyurmuştu.