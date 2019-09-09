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GÜNCELLEME 2 - Hatay Emniyet Müdürü Karabörk trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Niğde'deki kazada Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı - Karabörk'ün kullandığı otomobilin çarpıştığı tankerin sürücüsü gözaltına alındı VALİ YILMAZ ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Hatay Emniyet Müdürü Karabörk trafik kazası geçirdi

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişinin yaralandığı kazada tankerin sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpıştı.

Kazada, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile kızları Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe Karabörk (34) ile Mehmet Ali Kazgı (26), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada tanker sürücüsü Süleyman Şahin, gözaltına alındı.

Vali Yılmaz Şimşek, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Bor ilçesi yakınlarındaki bir kavşakta meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda hastanemizde tedavi altındalar. Kazada maalesef Hatay Emniyet Müdürümüzün eşini kaybetmiş durumdayız. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet Müdürümüz ve kızı şu anda kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Damadının durumu iyi. Diğer kızının da vücudunun değişik yerlerinde kırıklar var, ameliyata alındı. Şoför şu anda gözaltında. Emniyet Müdürümüzün Adana'da çıkıp Antalya, Konya oradan da Bodrum'a gitme niyetleri varmış. Sanıyorum navigasyondan dolayı ana yoldan biraz çıkıp Bor üzerinden gitmek istemişler ve maalesef Bor yakınlarında da bu kaza meydana gelmiş."

Vali Şimşek, kavşaktaki ışıklarda problem olup olmadığının ve kazanın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığını sözlerine ekledi.

Bu arada AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Niğde Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza geçirdi

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