GÜNCELLEME 2 - Hatay Emniyet Müdürü Karabörk trafik kazası geçirdi

Vali Yılmaz Şimşek, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Bor ilçesi yakınlarındaki bir kavşakta meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

Bu arada tanker sürücüsü Süleyman Şahin, gözaltına alındı.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile kızları Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe Karabörk (34) ile Mehmet Ali Kazgı (26), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Şu anda hastanemizde tedavi altındalar. Kazada maalesef Hatay Emniyet Müdürümüzün eşini kaybetmiş durumdayız. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet Müdürümüz ve kızı şu anda kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Damadının durumu iyi. Diğer kızının da vücudunun değişik yerlerinde kırıklar var, ameliyata alındı. Şoför şu anda gözaltında. Emniyet Müdürümüzün Adana'da çıkıp Antalya, Konya oradan da Bodrum'a gitme niyetleri varmış. Sanıyorum navigasyondan dolayı ana yoldan biraz çıkıp Bor üzerinden gitmek istemişler ve maalesef Bor yakınlarında da bu kaza meydana gelmiş."

Vali Şimşek, kavşaktaki ışıklarda problem olup olmadığının ve kazanın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığını sözlerine ekledi.

Bu arada AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Niğde Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.



