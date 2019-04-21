GÜNCELLEME 2 - Kılıçdaroğlu'na saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri, Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü.

Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden sözleşmeli piyade er Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitti.

Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Bu sırada "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganlarıyla tepki gösteren bir grup, Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Yakın korumalarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alınarak çevredeki bir eve götürüldü. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de megafonlarla grubu sakinleştirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Bazı vatandaşların taşlı saldırısı sonucu aracın camları kırıldı, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, eve girmeden önce çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara'dan takviye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri de Çubuk'a yönlendirildi.

