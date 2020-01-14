GÜNCELLEME 2 - Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar Gemisinin su altı araması, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 2 bot ve 1 dalış timinin de su üstünde arama faaliyeti yürüttüğü çalışmalar sırasında, kayıp 2 balıkçıdan birinin daha cesedi, derin su dalgıçlarınca 1,5 saatlik çalışma sonucu 77 metre derinlikten çıkarıldı.

İlyas Domaç'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesine getirildi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

- Olay

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

