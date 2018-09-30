GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da sağanak

Belediye Başkanı Özel, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Seyran Deresi halen yüksek ama biraz çekildi." dedi.

"Çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarımız çok." diyen Özel, sanayi sitesinde yaklaşık yarım metre çamur olduğunu ve buradaki iş yeri sahiplerinin makinelerin kullanılamaz hale geldiğini belirttiğini kaydetti.

Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede metrekareye 115 kilogram yağış düştüğünü ve bazı araçların suda sürüklendiğini söyledi.

Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

- "Yaralar hemen sarılmaya başlandı"

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, sağanağın ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu, bölgede yaraların hemen sarılmaya başladığını bildirdi.

SASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm ekiplerinin sahada olduğu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Yaraları sarmak için tüm ekipler seferber oldu. Metrekareye bir saatte 115 kilogram yağış düştü. Bu bir felaket demektir. Bu rakam ciddi bir rakam. Kaynarca'da ciddi bir hasar var. Araçlarda, köprülerde, yollarda hasarlar var. Hem ilçe belediyemiz hem SASKİ Genel Müdürlüğümüz hem de Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipmanlarıyla bölgeye intikal etti. Hızlı bir şekilde hasarı toparlıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Gelen telefon ve ihbarları değerlendiriyoruz. Bize 2 kümesin yıkıldığı bilgisi ulaştı. İş yerlerindeki hasarları da tespit ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları da yapılıyor. Mağdur olan vatandaşlarımız bizlere müracaat edebilirler."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan da Kaynarca'da şiddetli yağışın etkisini göstermesinin ardından SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş ile hemen bölgeye gittiklerini aktardı.

Tüm ekiplerle bölgede olduklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Kardan, "İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

