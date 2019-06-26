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GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:51 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına altına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yaslıca Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Atlı ve Karaçizmeli ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm (35), Mehmet (35), Barış (14), Mehmet (53), İbrahim (37), Mustafa (31), Mehmet Karaçizmeli (38) ve Önder Atlı (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavganın ardından olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan, kavganın 24 Mart'ta aynı mahallede İmam Atlı (63) ve Ziya Karaçizmeli'nin (45) bir evde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili olduğu ileri sürüldü.

- Valilik açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Olayın yaşandığı bölgede her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup, başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bu arada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 17 şüpheli gözaltına altına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Bozova Silahlı kavga Şanlıurfa yaralı

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