GÜNCELLEME 2 - Sinop'ta cinayet

SİNOP (AA) - Sinop'ta tabancayla vurulan Afganistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussani (26) ile bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hussani, tabancayla vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hussani'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hussani'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, kaçan cinayet zanlısının, Hussani'nin komşusu evli ve üç çocuk babası Enver Ç. (38) olduğunu belirledi.

Enver Ç'nin yakalanması için bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kazı çalışmalarının yapıldığı Balatlar Yapı Topluluğu mevkisindeki boş arazide yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

