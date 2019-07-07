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GÜNCELLEME 3 - İzmir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 22:17 | Son Güncelleme

Makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan ve halen kontrol altına alınmaya çalışılan yangının mangal ateşinden çıktığı belirlendi - Jandarma ekipleri, mangal yaktığı iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE GÖZALTININA ALINAN ŞÜPHELİLER EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de akşam saatlerinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, jandarma ekipleri ormanlık alanda mangal yaktıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, yangın, Seferihisar ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısmında bulunan ormanlık alanda piknik yapan bazı kişilerin yaktığı mangal ateşinden çıktı.

Zeytinlik ve makilik alanın etkilendiği yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 15 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangının çıkış zamanına göre bölgedeki rüzgar azalırken, yangın söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla çevre illerden çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerinin uzağında süren yangın, rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı.

Yangının çevrilmiş durumda olduğunu bildiren yetkililer, alanda yayılma ve genişlemesiyle birlikte rüzgarın da durduğunu ancak henüz tam olarak kontrol altına alınamadığını belirtti. Yetkililer, yangında özel ve devlet ormanı olmak üzere 50 hektarlık arazinin hasar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında bulunan helikopterler, gün batımı saati olan 20.40 itibariyle çalışmalarını tamamlayarak en yakın konuşlanma merkezlerine sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, dozerler ve yer ekipleriyle devam ediliyor. Yetkililer, bölgeye her ihtimale karşı 112 ambulanslarının da gönderildiğini, Orhanlı ve Kavakdere mahalleleri arasındaki kara yolunun arazöz ve su tankerlerinin rahat kullanması için jandarma ekiplerince kapatıldığını bildirdi.

- 2 kişi gözaltına alındı

Seferihisar Jandarma Ekipleri yangının çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı araştırmada bulundu. Kavakdere Barajı kenarında piknik yapan ve mangal yaktıkları tesbit edilen K.A. (28) ile M.K. (34) gözaltına aldı.

Seferihisar Jandarma Karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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