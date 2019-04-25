GÜNCELLEME 3 - Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar

Gömlek ve papyonlu pazarcı aile, ilgi odağı oldu

Gömlek ve papyonlu pazarcı aile, ilgi odağı oldu

Altısı Pakistan uyruklu 8 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de istismara maruz kalan çocukla ilgili "Masum yavrumuzun bu çirkin olaydan olumsuz etkilenmemesi ve normal hayatına kavuşması için doktorlarımız, çocuk psikiyatristi ve psikologlarımızca süreç yakından takip edilmiş ve kendisi mümkün olan en kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bu arada, cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

M.V'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

- İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece ilçesinde 22 Nisan 2019'da meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayının bir kez daha nefretle kınandığı belirtilerek, "Yavrumuza ve

ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Masum yavrumuzun bu çirkin olaydan olumsuz etkilenmemesi ve normal

hayatına kavuşması için doktorlarımız, çocuk psikiyatristi ve psikologlarımızca

süreç yakından takip edilmiş ve mümkün olan en kısa sürede tedavisi

tamamlanarak taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu olayın kısa zamanda aydınlatılması ve failin adalete teslim edilmesi için

Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik

Kuvvet ve diğer birimlerden sadece bu olay için özel ekipler oluşturulduğu ve

titizlikle devam eden yoğun çalışmalar sonucunda failin yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: