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GÜNCELLEME 3 - Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:44 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Masum yavrumuzun bu çirkin olaydan olumsuz etkilenmemesi ve normal hayatına kavuşması için doktorlarımız, çocuk psikiyatristi ve psikologlarımızca süreç yakından takip edilmiş ve mümkün olan en kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir" - "Bu olayın kısa zamanda aydınlatılması ve failin adalete teslim edilmesi için Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerden sadece bu olay için özel ekipler oluşturulmuş ve titizlikle devam eden yoğun çalışmalar sonucunda fail yakalanmıştır yakalandığı" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de istismara maruz kalan çocukla ilgili "Masum yavrumuzun bu çirkin olaydan olumsuz etkilenmemesi ve normal hayatına kavuşması için doktorlarımız, çocuk psikiyatristi ve psikologlarımızca süreç yakından takip edilmiş ve kendisi mümkün olan en kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi.

Polis, sabah saatlerinde yabancı uyruklu şüpheli M.V'yi (20) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettikleri 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Altısı Pakistan uyruklu 8 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada, cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

M.V'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

- İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece ilçesinde 22 Nisan 2019'da meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayının bir kez daha nefretle kınandığı belirtilerek, "Yavrumuza ve

ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Masum yavrumuzun bu çirkin olaydan olumsuz etkilenmemesi ve normal
hayatına kavuşması için doktorlarımız, çocuk psikiyatristi ve psikologlarımızca
süreç yakından takip edilmiş ve mümkün olan en kısa sürede tedavisi
tamamlanarak taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu olayın kısa zamanda aydınlatılması ve failin adalete teslim edilmesi için
Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik
Kuvvet ve diğer birimlerden sadece bu olay için özel ekipler oluşturulduğu ve
titizlikle devam eden yoğun çalışmalar sonucunda failin yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın adli soruşturması devam etmektedir.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün ekiplerimizi, bu olayın aydınlatılmasında göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı canı gönülden
tebrik ediyor, sağduyulu davranarak yardımcı olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İlimizde yaşanan vicdanları sızlatan bu insanlık dışı olay asla kabul edilemez. Olayların bir daha tekrarlanmaması için toplumsal birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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İstanbul Valiliği Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar

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