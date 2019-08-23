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GÜNCELLEME 3 - Samsun'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 19:18 | Son Güncelleme

Salıpazarı ilçesinde akıntıya kapılan iki kişi yaşamını yitirdi - İlçede devlet hastanesi, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerini su bastı - Terme ilçe merkezinden geçen ve debisi artan çay, iki yaya köprüsünün yıkılmasına neden oldu - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül: - "Şu anda bilinen bir can kaybımız var. Üç, dört de kayıp var, inşallah onlara ulaşırız" TERME İLÇESİNDEKİ GELİŞMELER EKLENDİ

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle akıntıya kapılan iki kişi hayatını kaybetti.

İlçede etkili olan sağanak yüzünden derelerde taşkın meydana geldi.

Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız, yaşamını yitirdi.

Akıntıya kapılan Bilal Aslan'ın (35) cansız bedeni ise AFAD ekiplerince Albak mevkisinde bulundu.

Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.00 sıralarında şiddetli sağanak başladığını söyledi.

Yukarı mahallelerde çok büyük bir taşkın olduğunu belirten Akgül, "Şu anda bilinen bir can kaybımız var. Üç, dört de kayıp var, inşallah onlara ulaşırız. Şehir merkezinde köprü üzerini aşan su, şehir merkezinin içinden tekstil fabrikamız, hastanemiz ve esnafımızda büyük hasar oluşturdu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Terme'de iki yaya köprüsü yıkıldı

Terme ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisi de sağanak nedeniyle arttı.

Çayın taşma noktasına gelmesi ve suyun üzerindeki köprü ile aynı seviyeye ulaşması üzerine Terme Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle ağaç ve diğer malzemelerin köprünün ayaklarını takılıp taşkına neden olmaması için çalışma yaptı.

Çay üzerinde yayaların geçmesi amacıyla yapılan iki demir köprü ise yıkıldı.

İlçe merkezindeki rögarlardan taşan sular, Çay, Yeni mahalle ve Pazaryeri mahalleleri ile sanayi sitesi bölgesinde sokakların su altında kalmasına yol açtı.

Ekipler, kenarlarına çakıl dökerek çayın taşabilecek sularının şehir merkezine gelmemesi için önlem aldı.

Belediyeden sahiplerinin araçlarını dere kenarından alması için uyarı anonsu yapılıyor.

Sahil güvenlik ekibi de helikopterle bölgeyi havadan tarayarak olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak Salıpazarı Samsun Terme

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