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GÜNCELLEME 4 - Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak: - "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Zarar gören alanla ilgili çalışmalar devam ediyor ama yaklaşık 15 hektar alanda etkili olduğunu düşünüyoruz" YANGINDA SON DURUM VE AÇIKLAMA EKLENDİ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 10 helikopter, karadan Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur'dan gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, gazetecilere, yangın çıkan bölgede daha önce de yıldırım kaynaklı yangın yaşandığını söyledi.

Dün Muğla’da yıldırım kaynaklı 10 yangın çıktığını belirten Yaprak, "Son yangınımız kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Zarar gören alanla ilgili çalışmalar devam ediyor ama yaklaşık 15 hektar alanda etkili olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde yanmamış alanlar da mevcut. Detaylı ölçüm soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak." diye konuştu.

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Muğla orman yangını Ortaca söndürme çalışması Yasin Yaprak

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