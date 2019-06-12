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GÜNCELLEME- Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 08:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Adana, Mersin ve Tekirdağ'da şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 19 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde 19 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de evlerin bulunduğu sokakta önlem aldı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

GÜNCELLEME- Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu

- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
adana DEAŞ operasyon

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