GÜNCELLEME - Adana merkezli terör operasyonu

Adana merkezli iki ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışmalarda zanlıların, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında 2015 yılında şehit eden teröristlerin şiddet içeren eylemleri ile DHKP-C'nin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edip destekleyecek nitelikte sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana ve Antalya'da tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı, firari 2 kişi aranıyor.

