HABER
  4. GÜNCELLEME - Adana ve Şanlıurfa'da 32 telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı

GÜNCELLEME - Adana ve Şanlıurfa'da 32 telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 32 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 32 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlılardan 10'unu arama çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Uzmanı ölçtü... İstanbul'da hava kirliliği değerleri üst seviyede çıktıUzmanı ölçtü... İstanbul'da hava kirliliği değerleri üst seviyede çıktı
Evlerinin balkonuna gelen maymunu kedi sanmışlar (2)Evlerinin balkonuna gelen maymunu kedi sanmışlar (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana dolandırıcılık gözaltı operasyon polis savcı Şanlıurfa TELEFON

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

İstanbul için korkutan rakamlar! En üst seviyeye çıktı: Asit yağmuru...

CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj iddiasıyla iki sanığın yargılanmasına başlandı

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia!

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan Maden'le ilgili Ankara Valisi Şahin'den yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven kişi tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.