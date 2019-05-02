GÜNCELLEME - Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, AA muhabirine, Göktaş-2 HES'te kaza olduğu bilgisi üzerine olay yerine hızlı şekilde ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

- "Teknik bir arıza olduğunu değerlendiriyoruz"

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın hidroelektrik santralinde meydana geldiğini belirterek, "Nehrin su seviyesindeki yükselmeden dolayı bölgedeki köyleri dikkatli olmaları konusunda ikaz ettik. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde özel bir firmanın işlettiği Göktaş-2 HES'te su yükleme havuzunun kapağı henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı.

AFAD ve UMKE ile jandarma ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını aktaran Gürçam, şunları kaydetti:

"Biz de en kısa sürede olay yerine geldik. Maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti, 3 işçimiz de hafif şekilde yaralandı. Bundan sonra adli süreç başlayacak, gerekli işlemleri ilgililer yürütecek. Teknik bir arıza olduğunu değerlendiriyoruz. Bu daha sonra ayrıntılı incelemelerle ortaya çıkacaktır. Yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Gürçam, santraldeki durumun kontrol altında olduğunu belirterek, su sızıntısının durduğunu, herhangi taşkın riskinin de bulunmadığını kaydetti.

