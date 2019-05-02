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GÜNCELLEME - Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

Hidroelektrik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşanan taşkında bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı - Aladağ Kaymakam Şafak Gürçam: - "Bundan sonra adli süreç başlayacak, gerekli işlemleri ilgililer yürütecek. Teknik bir arıza olduğunu değerlendiriyoruz. Bu daha sonra ayrıntılı incelemelerle ortaya çıkacaktır" İŞÇİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ İLE YETKİLİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Adana'nın Aladağ ilçesindeki hidroelektrik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşanan taşkında bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köprücek Mahallesi Urganağzı mevkisinde özel bir firmanın işlettiği Göktaş-2 HES'te su yükleme havuzunun kapağı henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Sağlık Müdürlüğüne ait helikopter, ambulanslar ve jandarma sevk edildi.

Olay sırasında kapak önünde çalıştığı belirlenen Sefer Aktaş hayatını kaybetti, Serkan Demir, İdris Özcan ve Selçuk Çoklu hafif yaralandı.

Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın hidroelektrik santralinde meydana geldiğini belirterek, "Nehrin su seviyesindeki yükselmeden dolayı bölgedeki köyleri dikkatli olmaları konusunda ikaz ettik. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor." ifadesini kullandı.

- "Teknik bir arıza olduğunu değerlendiriyoruz"

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, AA muhabirine, Göktaş-2 HES'te kaza olduğu bilgisi üzerine olay yerine hızlı şekilde ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

AFAD ve UMKE ile jandarma ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığını aktaran Gürçam, şunları kaydetti:

"Biz de en kısa sürede olay yerine geldik. Maalesef bir işçimiz hayatını kaybetti, 3 işçimiz de hafif şekilde yaralandı. Bundan sonra adli süreç başlayacak, gerekli işlemleri ilgililer yürütecek. Teknik bir arıza olduğunu değerlendiriyoruz. Bu daha sonra ayrıntılı incelemelerle ortaya çıkacaktır. Yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Gürçam, santraldeki durumun kontrol altında olduğunu belirterek, su sızıntısının durduğunu, herhangi taşkın riskinin de bulunmadığını kaydetti.

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