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GÜNCELLEME - Adana'da otomobil direğe ve iş yerine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Kazada sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da otomobil direğe ve iş yerine çarptı

Adana'da otomobilin direğe ve iş yerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gülseren Çoban'ın (30) kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda reklam panosu direğine ve ardından iş yerine çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ile Gökçe Nur Tutak (18), ekipler tarafından çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Çoban, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Çoban'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşananlar da otomobilin çarptığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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