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GÜNCELLEME - Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 19:27 | Son Güncelleme

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Hırsızlıkta kullanıldıktan sonra terk edilmiş halde bulunan lüks otomobilin arızalandığı için bırakıldığı, bazı zanlıların dolmuşla bölgeden uzaklaştığı belirlendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yakalanan Tuncay B, Ahmet K, Mehmet G. ve Abdulsamet B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ahmet K. ve Mehmet G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Tuncay B. ile Abdulsamet B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak lüks bir otomobille kaçan firmanın güvenlik sorumlusu Burak E. ve 3 zanlı polis ekiplerince aranıyor.

- Araç arızalanınca terk etmişler

Polis ekipleri alınan ifadeler ve yapılan araştırmalar sorucu hırsızlığa ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Hırsızlıkta kullanıldıktan sonra merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan lüks otomobilin, arıza yaptığı için bırakıldığını belirleyen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceledi. Ekipler, otomobilden inen bazı şüphelilerin daha sonra bir yolcu minibüsüne binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.

- Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusu Burak E. iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak lüks bir otomobille kaçmıştı.

Otomobil, PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuş, hırsızlık sırasında gözcülük yaptıkları belirlenen Tuncay B, Ahmet K. ve Mehmet G. ile Abdulsamet B. gözaltına alınmıştı.

Gözcüler Tuncay B, Ahmet K. ve Mehmet G'nin hırsızlığın ardından "Mahalleye geçin" diyen diğer şüpheliler tarafından atlatıldığı belirlenmişti.

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