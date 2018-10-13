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GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 01:39 | Son Güncelleme

Otoyolun Arifiye kesiminde çıkan tır yangını sonucu trafiğe kapanan Ankara istikametinde yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, elyaf yüklü bir tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun trafiğe kapanan Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Arifiye kesiminde Mehmet Sayan'ın kullandığı 64 BE 703 plakalı elyaf yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridine çektiği tırı dorsesinden ayırarak itfaiyeden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İş makineleri yardımıyla yaklaşık 1,5 saatte alevleri söndüren ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle trafiğe kapanan ve uzun araç kuyrukları oluşan otoyolun Ankara istikametinde, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını<br />

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu TIR yangın

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