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GÜNCELLEME - Ankara merkezli sınav operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün, 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Şüphelilerden 31'i gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturması kapsamında, 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2011'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan 31 zanlının işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı

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